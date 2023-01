Amical: le PSG bat le Riyadh Season malgré un doublé de Cristiano Ronaldo

Le PSG disputait ce jeudi soir un match de gala contre le Riyadh Season (une équipe composée des joueurs d’Al Hilal et d’Al Nassr) en Arabie Saoudite. Dans une rencontre spectaculaire, les Parisiens se sont imposés sur le score de 5-4. De son côté, Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé pour ses débuts en terre saoudienne.

Les retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, probablement le dernier duel entre les deux légendes, aura été donc spectaculaire. Et c’est la Pulga qui frappait le premier dans ce duel. Sur une passe fabuleuse de Neymar, le champion du monde 2022 ouvrait le score en profitant de la sortie hasardeuse d’Al Owais (1-0, 3e). Mais, environ une trentaine de minutes plus tard, son éternel rival lui répondait. CR7 se chargeait de transformer un penalty qu’il a obtenu lui-même (1-1, 34e). Le portugais ne manquait pas de régaler l’enceinte du King Fahd de Riyadh de son fameux « SUUU ».

Après cette égalisation, le PSG se procurait quelques occasions sans pour autant faire la différence. C’est finalement Marquinhos, sur une passe de Kylian Mbappé, qui permettait aux siens de repasser devant (2-1, 43è). Derrière, Juan Bernat était coupable d’une grossière faute sur Al Dawsari qui lui valait logiquement l’expulsion (40e). Fort de son avantage numérique, le Riyadh Season parvenait à refaire son retard grâce au doublé de Cristiano Ronaldo (2-2, 45+6).

Au retour des vestiaires, Sergio Ramos redonnait l’avantage au PSG (3-2, 53e) après un bon service de Mbappé alors que le Coréen Hyun-Soo Jang égalisait dans la foulée (3-3, 56e). Et quatre minutes plus tard, c’est Mbappé qui y allait de son but sur un penalty obtenu par Messi et laissé par Neymar qui en avait manqué un, un peu plus tôt (4-3, 59e). Finalement, en fin de rencontre, c’est Hugo Ekitike qui scellait la victoire parisienne (79e, 5-3). La réduction de l’écart de Talisca (5-4, 90e) ne changera rien.

Le PSG s’offre donc une victoire pour la confiance. De son côté, Cristiano Ronaldo en a profité pour se mettre en jambes avant sa première en officiel ce week-end en Championnat.