Amical: la Zambie en balade face à l’Ouganda

-Publicité-

La Zambie affrontait l’Ouganda ce mardi soir en amical, aux Emirats arabes unis. Et les Chipolopolos se sont imposés sur le score de 3-0.

Surpris par l’Egypte (0-1) la semaine dernière, la Zambie retrouve le chemin de la victoire. Les Chipolopolos ont disposé de l’Ouganda ce mardi aux Emirats arabes unis. Opposés aux Cranes dans une rencontre comptant pour la trêve internationale d’octobre, les Zambiens se sont imposés sur le score sans appel de 3-0.

Dominateurs et réalistes, les locaux ont déroulé sur des réalisations de Patson Daka, auteur d’un doublé (6e, 69e) et un but de Fashion Sakala (64e). De quoi renforcer la confiance des Zambiens avant le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Dans l’autre rencontre du jour, le Niger a arraché le nul face à la Libye (1-1) à Khouribga grâce à un but égalisateur inscrit par Moustapha Sabo. Déjà victorieux de la Somalie (3-0), le Mena finit donc cette trêve internationale sans défaite. A ajouter que le derby entre la RDC et l’Angola a accouché d’un score nul et vierge (0-0).