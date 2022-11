Amical: la Belgique chute contre l’Egypte, à quelques jours du Mondial

Pour son dernier match avant le début de la Coupe du monde 2022, la Belgique s’est inclinée contre l’Egypte (1-2) en amical ce vendredi.

Pour régler certains détails avant le début du Mondial 2022, prévu dimanche prochain, la Belgique affrontait l’Egypte, non qualifiée pour la compétition qui se déroulera au Qatar, dans le cadre d’une rencontre amicale au Koweït ce vendredi. Impuissants face aux coéquipiers de Mohamed Salah, les Belges se sont inclinés sur le score de 2-1. Un dernier test de préparation manqué donc pour les hommes de Roberto Martinez.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 QAT - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ENG - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SEN - : - NET Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 USA - : - WAL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ARG - : - SAU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 DEN - : - TUN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MEX - : - POL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 FRA - : - AUS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MOR - : - CRO Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 GER - : - JAP Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SPA - : - COS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BEL - : - CAN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SWI - : - CAM Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 URU - : - SOU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 POR - : - GHA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BRA - : - SER Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 WAL - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 QAT - : - SEN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 NET - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 ENG - : - USA < >

Dans un stade plein, acquis à la cause égyptienne, la Belgique se montrait pourtant entreprenante dès le début de la rencontre. Michy Batshuayi pensait obtenir un penalty pour les siens, mais l’arbitre de la partie en décidait autrement après visionnage de la VAR. Incapable de se monter dangereux après cette action, les Diables Rouges se faisaient punir par leur adversaire. Après un contrôle totalement manqué de Kevin de Bruyne devant sa surface, dans l’axe, le ballon filait dans les pieds de Mostafa Mohamed qui battait Thibaut Courtois (33è, 1-0 pour les égyptiens).

Juste au retour des vestiaires, l’Egypte repartait à l’abordage et parvenait à faire le break grâce à Mahmoud Trezeguet. Sur un très bon service en profondeur de Mohamed Salah, Trezeguet prenait la défense belge de vitesse pour marquer le deuxième but de la rencontre (2-0, 46è). En fin de rencontre, Lois Openda, qui avait remplacé Batshuayi à la pointe de l’attaque des Diables Rouges un peu plus tôt, était à la réception d’un bon centre et réduisait l’écart. Score final: 2-1 pour l’Egypte.

La Belgique va effectuer son entrée en lice dans la Coupe du monde 2022 contre le Canada, le 23 novembre prochain dans le groupe F. Les coéquipiers d’Eden Hazard devront montrer un bien meilleur visage que celui affiché contre l’Egypte, pour ne pas déjà compromettre leur chance de qualifications pour les huitièmes de finale.