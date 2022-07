Amel Bent aux anges: son compagnon Patrick Antonelli libéré de prison

En prison pour son implication dans une affaire d’escroquerie, le compagnon de la chanteuse Amel Bent, Patrick Antonelli est sorti de prison après deux mois passés à la maison d’arrêt de Nanterre.

Amel Bent peut maintenant souffler un ouf de soulagement. Placé sous mandat de dépôt le mardi 3 mai 2022, pour une “affaire d’escroquerie au jugement, exercice illégal de la profession d’agent de sécurité et falsification de son chiffre d’affaires pour toucher les aides liées au Covid”, Patrick Antonelli, le compagnon d’Amel Bent est libre de ses mouvements depuis le vendredi 1er juillet 2022.

Il avait été condamné à quinze mois de prison, avec révocation de deux peines de sursis de trois et six mois. Mais Patrick Antonelli 45 ans a déjà fait deux mois derrière les barreaux avant que le tribunal judiciaire de Nanterre ne révise son jugement à huit mois de prison, aménagés avec port du bracelet électronique. “La cour a jugé que sa détention n’avait aucune justification”, a confié son avocat, Me David-Olivier Kaminski cité par Le parisien.

Déjà mère de deux filles, Hana, 4 ans, et Sofia, 6 ans, l’interprète de Ma Philosophie est devenue maman pour la troisième fois en avril 2022 alors que son mari était en prison. Conséquence Amel Bent, 37 ans a eu du mal à gérer seule ces deux derniers mois. « Moi, mon problème c’est que je suis quelqu’un qui veut tout contrôler, tout gérer, je veux être le capitaine de mon bateau« , a-t-elle confié à RFM en juin dernier. « Mais à vouloir tout faire ‘vite, vite, vite’ t’es partout, t’es nulle part, donc j’ai demandé de l’aide. J’ai dit à ma belle-mère : ‘Est-ce que ça ne te dérange pas de faire une sortie d’école, de les amener le matin ?« , a-t-elle ajouté.