Alassane Ouattara félicite Joseph Boakai, le nouveau président du Libéria

Le président ivoirien Alassane Ouattara a exprimé ses félicitations et ses vœux de succès à l’égard de Joseph Boakai, récemment élu président du Libéria.

Le chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara, a exprimé ses chaleureuses félicitations au président nouvellement élu du Libéria, Joseph Boakai. Dans un message diffusé le mardi 21 novembre 2023 sur sa page Facebook, le président Ouattara a transmis ses vœux de succès à Boakai, soulignant sa volonté de maintenir et de renforcer les relations historiques de fraternité et de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Libéria.

Les deux pays voisins de l’Afrique de l’Ouest partagent une histoire commune et des intérêts mutuels. Joseph Boakai, âgé de 78 ans, est devenu le troisième président démocratiquement élu au Libéria. Ancien vice-président sous le mandat d’Ellen Johnson Sirleaf de 2006 à 2018, Boakai a remporté l’élection avec 50,64% des suffrages, battant le président sortant George Weah.

La déclaration d’Alassane Ouattara témoigne de la volonté de maintenir des liens forts entre les deux nations avec une coopération bilatérale au bénéfice des peuples ivoirien et libérien.