Al Nassr: Cristiano Ronaldo s’offre un quadruplé face à Al Wehda

A l’occasion de la 16è journée de la Saudi Pro League ce jeudi soir, Cristiano Ronaldo s’est offert un quadruplé lors de la large victoire (4-0) face à Al .

Le Lion rugit de nouveau. Déjà buteur le week-end dernier, son premier but en match officiel avec Al Nassr, Cristiano Ronaldo a remis ça ce jeudi soir lors de la 16è journée de la Saudi Pro League face à Al Wehda. Et le quintuple Ballon d’Or n’a pas fait dans la demi-mesure puisqu’il a inscrit un quadruplé pour offrir aux siens une victoire sur le score sans appel de 4-0.

Dès le début de la rencontre, le portugais a montré qu’il était plus à l’aise physiquement et cela s’est fait ressentir rapidement. Bien servi par A. Ghareeb, CR7 ouvrait le score pour Al Nassr dès la 20è de jeu (1-0), avant de faire le break en fin de première mi-temps d’une frappe puissante du droit ( 2-0, 40e). Grâce à ces deux réalisations, l’ancien attaquant du Real Madrid et de Manchester United passe la barre des 500 buts en championnat dans sa carrière. Un nouvel exploit ahurissant pour un parcours déjà légendaire.

En seconde période, le capitaine de la sélection portugaise n’était toujours pas rassasié et s’offrait deux nouveaux buts. Il transformait d’abord un penalty pour s’offrir le triplé, avant de mettre à profit un ballon mal renvoyé par le gardien adverse pour son quadruplé. Une performance XXL qui permet à Al Nassr de remporter trois points importants et de reprendre la tête du championnat. De son côté, Cristiano Ronaldo a définitivement trouvé ses marques, et les autres équipes de la Saudi Pro League peuvent trembler.

Les quatre buts de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo scored 4 goals in today's match

21’—⚽

40’—⚽

51’—⚽

61'—⚽

pic.twitter.com/KPN6d5a8oH — 1‏OZZiil_11 (@Abu_Ahmad1413) February 9, 2023