Al-Nassr: au Japon, Cristiano Ronaldo fait un concours d’abdos avec un enfant (vidéo)

Ce mercredi, Cristiano Ronaldo a captivé l’attention de tous lors d’un événement promotionnel au Japon. La superstar portugaise, qui évolue désormais au sein du club saoudien d’Al-Nassr, a décidé de relever un défi peu commun en se lançant dans un concours d’abdominaux avec un jeune fan japonais.

Cristiano Ronaldo, la star du football portugais, ne cesse de surprendre ses fans, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Actuellement en tournée avec Al Nassr au Japon, Cristiano Ronaldo, entre deux rencontres, a également pris le temps de se joindre à des événements avec ses sponsors. Mercredi soir, il a fait sensation lors d’une soirée organisée par la marque de fitness Sixpad.

😂 Quand CR7 fait un concours d'abdos avec un fan !#beINSPORTS pic.twitter.com/6s7Oiy12RK — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 27, 2023

Lors de cet événement, Cristiano Ronaldo a eu une interaction amusante et mémorable avec un jeune fan local. Invité à monter sur scène pour rencontrer son idole, ce gamin nippon a décidé de montrer ses abdominaux à CR7. Avec humour et complicité, le quintuple lauréat du Ballon d’or a accepté la proposition et a même touché le ventre du jeune garçon, provoquant l’hilarité de l’assistance présente.

Pourtant, la surprise ne s’arrêtait pas là. Le jeune fan courageux a pris une initiative audacieuse en demandant s’il pouvait, à son tour, vérifier les abdos de son idole. Cristiano Ronaldo, toujours joueur, a joué le jeu sans hésiter, retirant la ceinture de musculation de son sponsor pour permettre au gamin japonais de voir ses abdominaux. Cette séquence pleine de spontanéité a déclenché des réactions enthousiastes et émues parmi les fans présents.

