Afrique: voici ces start-ups qui ont attiré le plus de financement cette année

Selon le rapport de Briter Bridges, les start-ups kenyanes dominent le financement africain, avec 520 millions de dollars levés au premier semestre 2023. Par la suite, il y a celles d’Égypte, d’Afrique du Sud et du Rwanda. En termes de nombre de transactions conclues, les licornes nigérianes sont en tête du continent.

Selon les données publiées par Briter Bridges, au premier semestre 2023, les start-ups au Kenya ont reçu davantage de financement en fonds propres de la part d’investisseurs que par le passé, soit 520 millions de dollars. Après cela, il y a l’Égypte qui détient une somme de 510 millions de dollars, l’Afrique du Sud qui détient une somme de 400 millions de dollars et le Rwanda qui détient une somme de 330 millions de dollars.

La FinTech, les technologies climatiques et la logistique sont les domaines les plus actifs.

Le volume d’investissement du Nigeria se classe au cinquième rang (280 millions de dollars). Cependant, avec 101, le pays domine le continent en termes de transactions. Jusqu’à présent, le Kenya a conclu plus de 80 transactions, suivi de l’Afrique du Sud (60), du Ghana (35) et de l’Égypte (15).

D’autres pays, y compris le Ghana, le Sénégal, le Maroc, l’Ouganda et la Tunisie, ont montré des résultats positifs malgré le ralentissement économique.