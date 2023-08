AFRIMMA 2023 : la liste complète des nominés dévoilée

- Advertisement -

La liste des nominés pour l’édition 2023 des Africa Muzik and Magazine Awards (AFRIMMA) a été révélée par les organisateurs.

Le jeudi 17 août 2023, la liste complète des nominations pour cette édition a été publiée sur le site officiel de l’AFRIMMA, suscitant l’anticipation et l’enthousiasme des fans du continent.

Le 17 septembre, le Monumental Meyerson Symphony Center de Dallas, au Texas, aux États-Unis, accueillera la cérémonie de remise des prix. Cet événement majeur, qui mettra en lumière les artistes les plus talentueux et les plus influents de la scène musicale africaine, est très attendu.

Découvrez la liste des nominés dans différentes catégories :

Meilleur Artiste d’Afrique de l’Ouest

Adekunle Gold – Nigeria

Black Sheriff – Ghana

Bnxn- Nigeria

Santrinos Raphael- Togo

Asake- Nigeria

Didi B – Côte d’Ivoire

King Promise- Ghana

Tonton Pal – Mali

Omah Lay – Nigeria

Meilleure Artiste Afrique de l’Ouest

Amaarae – Ghana

Tems – Nigeria

Josey – Côte d’Ivoire

Manamba Kante – Guinée

Ayra Starr – Nigeria

Gyakie – Ghana

Tiwa Savage – Nigeria

Fatoumata Diawara- Mali

Meilleur Artiste Afrique de l’Est

Lij Michael – Éthiopie

Nyashinski – Kenya

Eddy Kenzo – Ouganda

Diamond Platnumz – Tanzanie

Mbosso – Tanzanie

Bien – Kenya

Harmonize – Tanzanie

Meddy – Rwanda

Single Dee – Sud-Soudan

Meilleure Artiste Afrique de l’Est

Maua Sama – Tanzanie

Nadia Mukami – Kenya

Zuchu – Tanzanie

Azawi- Ouganda

Nikita Kering – Kenya

Spice Diana – Ouganda

Fena Gitu – Kenya

Nandy – Tanzanie

Hewan Gebrewold – Éthiopie

Meilleur Artiste d’Afrique centrale

T-Rex – Angola

Fabregas – RD Congo

TayC – Cameroun

Fally Ipupa – RD Congo

Calema – Sao Tomé

Mic Monsta- Cameroun

Gerilson Israel – Angola

Djodje- Cap Vert

Meilleure Artiste Afrique centrale

Perola- Angola

Nenny- Cap Vert

Liloca- Mozambique

Libianca – Cameroun

Soraia Ramos- Cap-Vert

Espoir La Tigresse – Gabon

Asaba – Cameroun

Emma’a – Gabon

Meilleur Artiste Afrique australe

Costa Titch – Afrique du Sud

Dj Tarico – Mozambique

Macky2- Zambie

Musa Keys – Afrique du Sud

Dj Maphorisa- Afrique du Sud

Winky D – Zimbabwe

Aka- Afrique du Sud

Han C – Botswana

Sjava – Afrique du Sud

Meilleure Artiste Afrique du Sud

Ami Faku – Afrique du Sud

Tamy Moyo – Zimbabwe

Mpho Sebina – Botswana

Dj Zhinle – Afrique du Sud

Sha Sha – Zimbabwe

Nadia Nakai – Afrique du Sud

Towela – Zambie

Makhadzi – Afrique du Sud

Tyla – Afrique du Sud

Meilleur Artiste Afrique du Nord

Wegz- Égypte

Draganov – Maroc

A.L.A- Tunisie

SoolKing – Algérie

Marwan Moussa – Égypte

El Grande Toto – Maroc

Dj Snake – Algérie

Snor – Maroc

Meilleure Artiste Afrique du Nord

Marwa Loud – Maroc

Emel – Tunisie

Faouzia – Maroc

Souhila Ben Lachab – Algérie

Ruby – Égypte

Latifa – Tunisie

Kenza Morsli – Algérie

Jaylann – Maroc

Prix “Crossing Boundaries With Music

Burna Boy-Nigeria

Aya Nakamura – Mali

Rema- Nigeria

Libianca- Cameroun

Davido-Nigeria

Toby Nwigwe – Nigeria

J Hus – Gambie

Wizkid – Nigeria

Meilleur espoir

Hewan Gebrewold

Guchi – Nigeria

Jzyno – Liberia

Young Jonn – Nigeria

Lavalava – Tanzanie

Odumodu Black – Nigeria

Lisandro Cuxi – Cap-Vert

Lasmid – Ghana

Shalipopi – Nigeria

Artiste de l’année

Asake – (Nigeria)

Fally Ipupa- Congo

Diamond Platnumz (Tanzanie)

Burnaboy- Nigeria

Rema – Nigeria

SoolKing – Algérie

Aya Nakamura – Mali

Davido – Nigeria

Meilleur Artiste Gospel

Mercy Chinwo – Nigeria

Piesie Esther – Ghana

Christina Shusho – Tanzanie

Miguel Buila – Angola

Bidemi Olaoba – Nigeria

KS Bloom – Côte d’Ivoire

Joel Lwaga – Tanzanie

Pulani Maphari – Afrique du Sud

Sumisola Agbebi Okeleye – Nigeria

Meilleur spectacle vivant

Sauti Sol -Kenya

Burnaboy – Nigeria

Diamond Platnumz – Tanzanie

Flavour – Nigeria

Barnaba – Tanzanie

Fally Ipupa – RD Congo

Calema – Sao Tomé

C4 Pedro – Angola

Meilleure artiste féminine de rap

Nata – Sierra Leone

Femi One – Kenya

Feli Nuna – Ghana

Askia – Cameroun

Ami Yerewolo – Mali

Meilleur artiste rap masculin

Odumodu Black – Nigeria

Yung Lunya – Tanzanie

Ninho – Congo

Black Sheriff – Ghana

A-Reece – Afrique du Sud

Blaqbonez – Nigeria

Blxckie – Afrique du Sud

Marwan Moussa – Égypte

Meilleure collaboration

Mbosso ft Costa Titch & Alfa Kat – Shetani

Spyro x Tiwa Savage – Who’s Your Guy ?

Davido x Musa Keys – Unavailable Musa Keys

Wegz x AshMusic – Amira

Fally Ipupa ft Charlotte Dipanda – Garde du Coeur

Chanson de l’année

Chanson de l’année

Libianca – People

Kcee – Ojapiano

Davido ft Musa Keys – Unavailable

Uncle Waffles x Tony Duardo x Justin99 ft Pcee, EeQue, Chley- Yahyuppiyah

King Promise – Terminator

Tyler ICU & Tumelo.za ft Dj Maphorisa, Nandipha808, Ceeka RSA & Tyron Dee – Mnike

Meilleur réalisateur de vidéo

Hanscana – Tanzanie

Réalisateur Pink – Nig

