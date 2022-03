Affaire 39 ha au Bénin: plusieurs suspects arrêtés après l’évasion de Georges Bada

Suite à l’évasion de Georges Bada, cinq (05) de ses proches retrouvés sur les lieux ont été appréhendés. L’un des agents commis à la garde de l’ancien maire a été aussi arrêté et un autre a pris la clé des champs. « L’Agence Pénitentiaire du Bénin et les unités de police informent toute personne l’ayant aperçu de bien vouloir informer les autorités compétentes ».

