Affaire Hervé Bopda: Nathalie Yamb dénonce le silence des autorités

Depuis une semaine, le Cameroun est secoué par l’affaire Hervé Bopda, accusé par plusieurs femmes de comportement prédateur.

Nzui Manto, lanceur d’alerte, a révélé son implication présumée, suscitant une demande croissante de justice au sein de l’opinion publique. Des plaintes ont déjà été déposées par les victimes, mais jusqu’à présent, ni la police, ni la justice, ni le gouvernement n’ont réagi officiellement, malgré l’indignation croissante. Face à ce silence, Nathalie Yamb a exprimé son mécontentement dans une vidéo, dénonçant un calme coupable des autorités camerounaises.

De plus, la militante Panafricaniste trouve inacceptable que les autorités compétentes restent muettes face à cette affaire qui suscite l’émoi et la consternation dans le pays. « La police, la justice et le gouvernement sont aux abonnés absents. Qu’est-ce qui explique le silence de la police, de la justice, du gouvernement ? », s’est interrogée Nathalie Yamb. Pour rappel, la ministre de la famille a réagi en invitant toutes les victimes à briser le silence.