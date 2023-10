« Adieu aux femmes », Kevin-Prince Boateng prend de nouvelles décisions après son baptême 

Alors qu’il vient à peine de rejoindre le cercle des chrétiens après s’être fait baptiser, l’international ghanéen Kevin-Prince Boateng prend déjà de nouvelles résolutions.

Kevin-Prince Boateng est né de nouveau. Le milieu de terrain ghanéen a été baptisé récemment en Allemagne, son deuxième pays. L’homme de 36 ans a annoncé la bonne nouvelle à ses fans à travers un post sur ses réseaux sociaux, en postant une série d’images de la cérémonie religieuse.

L’ancienne star de l’AC Milan et de Barcelone est allée sur sa page Instagram et a écrit : « Apocalypse 3:20 – Et c’est à nous d’ouvrir la Porte ou non. JÉSUS est le chemin, la vérité et la vie« , en légende des images de la cérémonie. Peu de temps après, le footballeur est revenu à la charge en annonçant qu’il abandonne désormais tout. « Adieu aux femmes et aux fêtes« , a-t-il écrit dans sa récente story Instagram.

Pour rappel, Kevin-Prince Boateng a annoncé sa retraite internationale dans le football en août passé après une carrière de près de deux décennies.