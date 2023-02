Ademola Lookman: « aucun regret d’avoir choisi le Nigéria plutôt que l’Angleterre »

L’attaquant d’Atalanta Bergame, Ademola Lookman, a insisté sur le fait qu’il avait pris la bonne décision de choisir le Nigeria plutôt que l’Angleterre comme sélection nationale.

Né à Wandsworth, dans le sud-ouest de Londres, de parents nigérians, Ademola Lookman a représenté l’Angleterre au niveau des jeunes. L’ailier de l’Atalanta Bergame faisait partie de l’équipe d’Angleterre U-20 qui a remporté la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2017.

Lookman a également évolué chez les U-21 anglais où il a fait 11 apparitions et marqué un but. Longtemps courtisé par le Nigéria, l’ailier a décliné les trois dernières invitations des Super Eagles avant de finalement dire « oui » à son pays d’origine.

La Fédération internationale de football association (FIFA) a accédé à sa demande de jouer pour les Super Eagles le 10 février 2022. « Je n’ai aucun regret, j’ai pris la bonne décision. C’est ma carrière », a-t-il déclaré à L’Eco di Bergamo. « Je veux jouer pour le Nigeria et j’en suis fier. Je suis né en Angleterre, mais ma famille est originaire du Nigéria et j’ai un lien fort avec les deux pays », a-t-il ajouté. Ademola Lookman a disputé six rencontres avec les Super Eagles pour un but marqué.