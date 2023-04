Achraf Hakimi, ses biens et sa mère: La vérité sur son divorce avec Hiba Abouk

- Publicité-

Depuis quelques jours, il circule sur les réseaux sociaux des informations annonçant que le footballeur Hakimi a dribblé son ex-femme pour ne pas lui payer de pension alimentaire à l’issue de leur divorce dont le processus est en cours.

Achraf Hakimi est-il aussi rusé que le pensent les internautes? Depuis le jeudi dernier, une polémique sur son divorce amuse la toile. Les uns le qualifient de génie mais d’autres pensent qu’il n’est rien d’autres qu’un traite.

En effet, les deux camps se divisent sur les réseaux sociaux depuis que First Mag a annoncé le divorce du joueur du PSG Achraf Hakimi et de l’actrice Hiba Abouk en indiquant que la star du ballon rond a mis tous ses biens au nom de sa mère, privant ainsi son ex-femme de sa fortune.

Divorce du Achraf Hakimi et de Hiba Abouk

Malgré son parcours flamboyant dans l’équipe marocaine à la Coupe du Monde, Achraf Hakimi a perdu sa côte de popularité lorsqu’il a été visé par une enquête pour viol par le parquet de Nanterre. Informée, sa femme Hiba Abouk et mère de ses deux enfants a demandé le divorce.

Selon les polémiques qui amusent la toile, dans sa démarche de divorce, l’actrice espagnole Hiba Abouk a découvert que Achraf Hakimi ne possèderait “rien”. Or, le footballeur de 24 ans est l’un des joueurs les mieux payés du club parisien et touche plus de 14 millions d’euros par an. Mieux, son patrimoine est d’ailleurs estimé à 70 millions d’euros.

Mais c’est une Fake News

La nouvelle de la cession des biens de Hakimi à sa mère a été annoncée par First Mag jeudi au soir. Le média soutenait que Hiba Abouk aurait réclamé au tribunal la moitié de la fortune de son mari dans le cadre du divorce. Mais aux dernières nouvelles, cette information à polémique qui secoue la toile est une fake news.

Selon les informations, le processus de divorce est toujours en cours. Et, la presse marocaine soutient qu’à l’état actuel des choses, et si les informations s’avèrent correctes, Hakimi n’aura pas à verser de pension alimentaire à son ex-femme. D’après le journal Marca, Hiba ne sera pas dans le besoin car, l’actrice de 36 ans possèderait une fortune personnelle estimée à 3,1 millions d’euros.

Cette prétendue ruse fait le buzz sur les réseaux sociaux et elle a été saluée par les « masculinistes » qui saluent la bravoure et l’acte de Hakimi.