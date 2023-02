À la suite de Sergueï Lavrov, Emmanuel Macron revient en Afrique

Après sa première tournée, du 25 au 28 juillet 2022 en Afrique subsaharienne, le chef de l’Etat français Emmanuel Macron effectuera en mars prochain une visite au Gabon, en République démocratique du Congo (RDC), en Angola et en Congo-Brazzaville, nous rapporte RFI.

Après le Cameroun, le Bénin et la Guinée-Bissau, en juillet dernier, le président Emmanuel Macron revient encore en Afrique dès mars prochain. Emmanuel Macron se rendra au Gabon, en République démocratique du Congo (RDC), en Angola et en Congo-Brazzaville, nous rapporte RFI.

One Forest Summit

Lors de la COP27 en Égypte en novembre dernier, les présidents Emmanuel Macron et Ali Bongo avaient annoncé qu’un sommet sur la préservation des forêts tropicales se tiendrait à Libreville, au Gabon. Le One Forest Summit se déroulera les 1er et 2 mars 2023. Objectif : remobiliser l’attention politique autour de la sauvegarde de ces forêts, menacées par la déforestation et la surexploitation.

Cette visite au Congo intervient également à quelques mois de l’élection présidentielle. Ali Bongo Ondimba a estimé qu’il doit être là en 2023 pour briguer un troisième mandat et « pour que le travail commencé soit achevé ». Paris est ainsi suspecté de vouloir apporter, via cette visite, son soutien au président en exercice.

La République démocratique du Congo (RDC), l’Angola et le Congo-Brazzaville

Après le Gabon, Emmanuel Macron se rendra également dans 3 autres pays africains, dont deux ont été récemment visités, par le ministre des Affaires étrangères russes Sergueï Lavrov. Emmanuel Macron se rendra en République démocratique du Congo (RDC), en Angola et en Congo-Brazzaville.

Si le premier n’a connu l’arrivée des Russes, les deux derniers ont déjà dressé le tapis rouge à la diplomatie russe. Sergueï Lavrov, était le 24 juillet 2022 à Oyo, dans le nord du Congo-Brazzaville. Le président Denis Sassou Nguesso et le ministre Sergueï Lavrov ont eu des entretiens en tête-à-tête lundi. Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février dernier, le Congo-Brazzaville s’affiche comme un pays « neutre » dans ce conflit.

Également, le 24 janvier dernier, Sergueï Lavrov s’est rendu en Angola après avoir visité l’Afrique du Sud et le Royaume d’Eswatini. À Luanda, le chef de la diplomatie russe a fustigé les tactiques coloniales de l’Occident pour faire pression sur les continents en développement, saluant la position équilibrée de l’Angola qui s’est longtemps abstenu de condamner Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine.