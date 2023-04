05 choses (insolites) à savoir sur Paul Kagamé, le président du Rwanda

Paul Kagame est un homme politique rwandais qui a marqué l’histoire de son pays. Leader du Front patriotique rwandais (FPR), il a joué un rôle crucial dans la fin du génocide rwandais en 1994. Depuis, il est devenu président de la République du Rwanda et a travaillé pour faire du pays un exemple de développement économique en Afrique. Mais saviez-vous que Kagame est également un passionné de basketball, un amateur de musique et un grand lecteur ? De plus, il est connu pour être un fervent défenseur de l’environnement et un utilisateur actif de Twitter. Dans cet article, nous allons explorer ces aspects insolites de la personnalité de Paul Kagame.

1- Fan de Basketball

Paul Kagame est un grand fan de basketball. Il joue régulièrement au basketball et a même créé l’équipe de basketball national du Rwanda. L’équipe a participé à plusieurs compétitions internationales, notamment aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Kagame est également un fervent supporter des Chicago Bulls et des Boston Celtics.

Le basketball est un sport populaire au Rwanda, où il est pratiqué par des milliers de jeunes. Kagame est souvent vu sur les terrains de basketball locaux, jouant avec des jeunes joueurs et donnant des conseils aux enfants. Il croit que le basketball est un moyen de rassembler les jeunes et de leur donner une passion positive à poursuivre

2- Amateur de musique

- Publicité-

En plus d’être un fan de basketball, Kagame est également un grand amateur de musique. Il joue de la guitare et chante, et a même enregistré une chanson intitulée « Turi abana b’u Rwanda » (Nous sommes les enfants du Rwanda), qui est une ode à la paix et à la réconciliation dans le pays. La chanson a été largement diffusée à la radio et a été appréciée par de nombreux Rwandais.

Kagame a également assisté à de nombreux concerts de musique, tant au Rwanda qu’à l’étranger. Il est un grand fan de la musique africaine, en particulier de la musique congolaise et sud-africaine.

3- Amateur de lecture

Kagame est un grand lecteur et un écrivain prolifique. Il a écrit plusieurs livres sur la politique, l’économie et l’histoire du Rwanda, notamment « Le Rwanda, un modèle de développement », « Rwanda, un autre regard », « La renaissance africaine » et « L’Afrique rebelle ». Il est également connu pour emprunter des livres dans les bibliothèques publiques et pour recommander des livres à ses amis et à ses collègues.

- Publicité-

En plus de lire des livres, Kagame est également un grand fan de journaux et de magazines. Il est connu pour lire plusieurs journaux par jour, y compris des journaux locaux et internationaux, pour rester informé de l’actualité.

4- Il voit en vert

Kagame est un fervent défenseur de l’environnement et de la protection de la nature. Il a lancé une initiative visant à planter des millions d’arbres dans tout le Rwanda pour lutter contre le changement climatique et la désertification. La campagne a été un grand succès et a permis de planter plus de 200 millions d’arbres dans tout le pays.

En outre, Kagame a travaillé pour protéger les gorilles de montagne menacés de disparition dans les parcs nationaux du Rwanda. Il a adopté une politique de conservation stricte pour protéger les gorilles et a travaillé avec des organisations internationales pour préserver leur habitat naturel.

5- L’oiseau bleu est son compagnon

- Advertisement -

Kagame est également un fervent utilisateur de Twitter. Il est connu pour être un utilisateur actif de la plateforme et a plus de 2 millions de followers sur son compte officiel. Il utilise souvent Twitter pour interagir avec les citoyens, répondre à leurs questions et partager des mises à jour sur les initiatives gouvernementales. Kagame utilise également Twitter pour répondre aux critiques et pour défendre son régime contre les attaques de ses détracteurs.

En conclusion, Paul Kagame est un homme politique rwandais controversé et complexe, qui est à la fois admiré et critiqué pour son rôle dans la fin du génocide rwandais et la reconstruction économique du pays. En dehors de sa vie politique, il est connu pour être un passionné de basketball, de musique et de lecture, ainsi qu’un fervent défenseur de l’environnement et un utilisateur actif de Twitter. Toutes ces passions insolites reflètent une personnalité diverse et complexe, qui continue de fasciner le public rwandais et international.