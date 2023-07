Yali: 11 Béninois sélectionnés pour la bourse Mandela Washington 2023

L’Ambassade des États-Unis à Cotonou est fière d’annoncer que onze participants du Bénin ont été sélectionnés pour participer au Mandela Washington Fellowship 2023 pour les jeunes leaders africains.

Lancé en 2014, le Mandela Washington Fellowship est le programme phare de la Young African Leaders Initiative (YALI) et il incarne l’engagement des États-Unis à investir dans l’avenir de l’Afrique. L’initiative YALI créée en 2010 soutient les jeunes Africains qui stimulent la croissance économique et la prospérité, renforcent la gouvernance démocratique et améliorent la paix et la sécurité dans toute l’Afrique. Depuis 2014, près de 5.800 jeunes leaders de tous les pays d’Afrique subsaharienne ont participé au Mandela Washington Fellowship.

Vingt-huit établissements d’enseignement américains dans 20 États et le district de Columbia accueilleront des formations au Leadership pour environ 700 boursiers Mandela Washington. Ces formations de six semaines, organisées par des établissements d’enseignement supérieur et des universités à travers les États-Unis, soutiendront le développement des compétences en leadership des boursiers par le biais d’études académiques, d’ateliers, de mentorat, de mise en réseau avec des dirigeants américains et de collaboration avec des membres de la communauté locale.

L’Ambassade des Etats-Unis à Cotonou est fière d’annoncer que les leaders suivants participeront au Mandela Washington Fellowship 2023 : Fifanantin ADOGLO, Maya DOHOU, Bignon Priscille DOSSOU, Severin EKPE, Mahounou Sother Aime GBEDE, Jonathan KALEY, Enagnon Parsifal LOGBO, Olayinde MOUTAIROU, Olukayode OLOFINDJI, Issa SAIZONOU, Frejus ZINSOU.

Après leur formation en leadership, les boursiers participeront au sommet de Washington, D.C. En outre, jusqu’à 100 boursiers sélectionnés de manière compétitive s’engageront virtuellement dans le développement professionnel avec des organisations américaines dans les secteurs public, privé ou à but non lucratif. Les boursiers peuvent participer au programme des anciens boursiers après leur formation afin de renforcer leurs compétences professionnelles et leurs réseaux.

La bourse Mandela Washington est un programme du Département d’État des Etats-Unis financé par le gouvernement américain et administré par l’IREX. Pour plus d’informations sur la bourse Mandela Washington, visitez le site mandelawashingtonfellowship.org.