Weloveya 2023, vous étiez au rendez-vous, Moov Africa aussi !

- Publicité-

Partenaire officiel pour la 2ème année consécutive, nous sommes heureux et fiers d’avoir participé au succès retentissant du festival de référence de musique urbaine WELOVEYA.

Aux organisateurs et aux dizaines de milliers de festivaliers qui ont répondu présents nous disons MERCI.

Nous n’avons ménagé aucun effort pour offrir une expérience complète à nos abonnés : divertissement et confort, disponibilité de tous nos produits et surtout qualité du réseau et connectivité.

- Publicité-

Grâce à ses investissements sur une technologie de dernière génération, Moov Africa Bénin a pu assurer durant le festival WELOVEYA une qualité de réseau exceptionnelle, permettant ainsi à ses nombreux abonnés d’en profiter pleinement et de partager des moments magiques via leurs réseaux sociaux. 6 sites modernes dédiés ont été déployés et ont permis de servir dans les meilleures conditions plus de 60 000 festivaliers.

Moov Africa a également mis en place une zone wifi gratuit offrant des hauts débits et ajoutant à l’ambiance du festival une expérience Internet optimal.

Chers abonnés, c’est pour vous et grâce à vous que nous nous surpassons chaque jour pour vous offrir ce qu’il y a de mieux. Nous nous engageons à redoubler d’efforts en cette nouvelle année 2024, que nous espérons fructueuse pour vous et vos proches.