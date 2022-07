[Vidéo]: Will Smith s’excuse à nouveau d’avoir giflé Chris Rock

La star hollywoodienne, Will Smith, s’est une nouvelle fois excusée d’avoir giflé Chris Rock, le comédien, aux Oscars 2022.

L’acteur s’est rendu sur sa page Instagram vendredi pour présenter ses deuxièmes excuses depuis que l’incident s’est produit à la télévision en direct en mars. Smith avait giflé Rock au visage sur scène pour avoir fait une blague sur Jada Pinkett, sa femme, tout en remettant un prix. La bande dessinée visait la tête rasée de Pinkett – qui est due à l’alopécie de la perte de cheveux.

Réagissant à l’incident, l’Académie des arts et des sciences du cinéma (AMPAS) a imposé à Smith une interdiction de 10 ans des Oscars. L’incident a également généré des réactions négatives de la part des membres de la famille de Rock qui ont publiquement réprimandé Smith.

Bien que la star de « Fresh Prince of Bel Air » se soit une fois excusée pour son comportement, il a longuement parlé de ses remords. Les excuses étaient dans un clip de cinq minutes dans lequel il a décrit son action comme « inacceptable », ajoutant qu’il était « profondément plein de remords ».

Smith a déclaré qu’il avait « tendu la main à Chris et le message qui est revenu est qu’il n’est pas prêt à parler ». L’acteur a présenté ses excuses aux membres de la famille de Rock, affirmant qu’il n’avait pas réalisé « combien de personnes ont été blessées à ce moment-là ».

« Il n’y a aucune partie de moi qui pense que c’était la bonne façon de se comporter à ce moment-là. J’ai des remords profonds et j’essaie d’avoir des remords sans avoir honte de moi-même », a-t-il déclaré.

« J’ai tendu la main à Chris et le message qui est revenu est qu’il n’est pas prêt à parler et quand il le sera, il tendra la main donc je te dirai Chris, je te présente mes excuses. Mon comportement était inacceptable et je suis là chaque fois que vous êtes prêt à parler », a ajouté l’acteur dans sa vidéo.

« Je veux m’excuser auprès de la mère de Chris. J’ai vu une interview de la mère de Chris. Et c’était l’une des choses à propos de ce moment, je n’avais tout simplement pas réalisé, je ne pensais pas, mais combien de personnes ont été blessées à ce moment-là. Je veux m’excuser auprès de la famille de Chris. Plus précisément Tony Rock. Nous avions une excellente relation. C’est probablement irréparable », a-t-il conclu.