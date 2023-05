Vidéo: videur au Mondial 2022, un ghanéen réclame son salaire

-Publicité-

Un Ghanéen qui a travaillé comme agent de sécurité lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar a dénoncé l’attitude des organisateurs de la compétition qui lui doivent de l’argent pour le travail qu’il a fait, cinq mois après.

Abraham Klottey a déclaré que les organisateurs lui doivent un total d’environ 60 000 $ après avoir exécuté un contrat de six mois sur lequel il était. Dans une interview avec Onua TV, il a expliqué que malgré le respect des termes du contrat, il n’a pas reçu ce qui lui est dû.

« Ce qui est amusant avec le problème de paiement, c’est qu’au lieu que la FIFA verse notre argent sur notre compte bancaire, ils ne payaient pas sur notre compte bancaire, c’était sur table, a-t-il déclaré. Pour moi, j’ai soulevé des inquiétudes. Ils payaient pour une table et à cause de cela, ils m’ont dit qu’ils me paieraient pour une table, mais j’ai refusé. J’ai signé au départ, mais quand j’ai vu l’argent et le mode de paiement, j’ai refusé. J’ai dit que je n’étais pas intéressé, donc je n’ai pas pris l’argent« .

Et de poursuivre: « Ils nous ont dit qu’ils allaient nous payer sur table. Parce que des dirigeants de la FIFA, au comité suprême en passant par le SSOC et les autres catégories de travailleurs de Q22, personne n’a été payé sur table. Alors, pourquoi sommes-nous différents ? Même les nettoyeurs et la gestion des installations étaient tous payés via leurs comptes. Je ne savais donc pas pourquoi ils nous payaient sur table. C’est à cause de la tricherie. »

Klottey a déclaré qu’il avait depuis demandé à la Fédération internationale de football association (FIFA) de se saisir de l’affaire et de l’aider à obtenir son argent. « Nous avons adressé une pétition à la FIFA par l’intermédiaire d’un certain média. Un média étranger. Ils ont écrit à la FIFA mais la FIFA a refusé de répondre à la lettre. La copie de la lettre est là mais ils m’ont dit de ne pas mentionner leur nom pour le moment« , explique-t-il.

« Je travaille avec des personnes dont je ne veux pas citer les noms parce qu’elles surveillent ce qui se passe. Ils veulent que j’aille à Londres pour plaider la cause… Quand j’irai à Londres, nous parlerons également de cette question », a-t-il ajouté. La Coupe du monde 2022 s’est déroulée de novembre à décembre, l’Argentine devenant championne après avoir battu la France aux tirs au but en finale.

