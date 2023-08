Vidéo: la femme de Messi a failli donner un baiser à un célèbre joueur en pensant que c’est son mari

Une vidéo dans laquelle la femme de Lionel Messi Antonella Roccuzzo a failli embrasser langoureusement un autre homme en pensant que c’est son mari, fait surface sur les réseaux sociaux.

La scène a longtemps fait rire les internautes. Ce dimanche, l’Inter Miami remportait sa première victoire en MLS. Le club floridien a disposé de New York RB, à l’occasion de la première journée du championnat. Dominateurs, les visiteurs se sont imposés sur le score de 2-0. Lionel Messi et Diego Gomez ont marqué les deux buts de la partie.

Un précieux succès, célébré par tous les pensionnaires de l’Inter Miami et leur famille. Antonella Roccuzzo n’a pas n’a pas non plus manqué à la fête. Mais la femme du septuple Ballon d’Or a failli commettre un gaffe monumental. Après le coup de sifflet finale, la mannequin argentine s’est dirigée vers celui qu’elle pensait être son mari pour l’enlacer à le féliciter.

- Publicité-

Sauf qu’elle s’est retrouvée face à face avec Jordi Alba, un ami de la Pulga et son ancien coéquipier au Barça. Fort heureusement, l’irréparable n’a pas été commise. Comme le montre une vidéo postée sur Twitter, la jeune femme s’est vite rendue compte de son erreur et a finalement fait une accolade amicale au latéral espagnol avant d’éclater de rire avec lui.

Antonella thought Jordi Alba was Messi 😭😭😭 pic.twitter.com/hRoDwBtP0Q — Sara 🦋 (@SaraFCBi) August 26, 2023

Un instant sans doute embarrassant pour Antonella, qui a longuement été moquée sur la toile. Beaucoup s’étonnent de comment elle a pu confondre les deux joueurs qui, visiblement, ne se ressemble guère. A moins que………

Articles similaires