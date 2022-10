Vidéo: « Il n’était pas à mon niveau », Samuel Eto’o se paye Thierry Henry

Dans un documentaire diffusé par Booska-P, Samuel Eto’o a déclaré que l’ancienne gloire d’Arsenal et du Barça, Thierry Henry, n’était pas meilleur que lui, du temps où les deux footballeurs étaient encore en activité.

Connu pour ses sorties à polémiques, Samuel Eto’o n’a pas dérogé à la règle. Sa victime cette fois-ci, l’ancien attaquant du Barça, Thierry Henry. En effet, dans un documentaire diffusé par Booska-P, le président de la Fédération camerounaise de football a été interrogé sur la carrière de l’ex-international tricolore. Et l’ancien capitaine des Lions Indomptables n’a pas du tout été tendre avec son ancien coéquipier à Barcelone.

Pour lui, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France n’était pas meilleur que Nicolas Anelka et encore moins que le double champion d’Afrique. «Je pense qu’il n’était pas au niveau de Nicolas Anelka. Thierry Henry était bon, mais j’ai connu des joueurs… Je préférais d’autres joueurs. En tout cas, il n’était pas à mon niveau« , a déclaré Samuel Eto’o.

Le boss du foot camerounais a par ailleurs regretté le manque d’ambition des pays africains qui ne savent pas valoriser leurs joueurs. Tout le contraire des nations européennes dont la France qui vendent mieux leurs stars. La chance ou la malchance que j’ai eue moi, c’est de ne pas jouer en France. Ceux qui ont joué en France avaient +70%. Ce n’est pas parce qu’ils étaient forts, mais parce que la France vend mieux. On nous les vendait et on les mettait à notre niveau…», a-t-il ajouté.

🎙 Samuel Eto’o sur Thierry Henry 😳



«Titi était bon, mais je préférais d'autres joueurs. En tout cas il n'était pas à mon niveau (…) El Hadj Diouf n’est même pas dans ma catégorie» (@booska_p) pic.twitter.com/ukt81VDWaC — CFOOT (@cfootcameroun) October 28, 2022