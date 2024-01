[Vidéo]: fraichement marié, Sadio Mané se moque déjà de ses coéquipiers « célibataires »

- Publicité-

Uni à la jeune Aisha Tamba, Sadio Mané ne manque pas une occasion pour exhiber son nouveau statut d’homme marié. Et ce n’est pas ses coéquipiers en sélection sénégalaise qui diront le contraire.

Longtemps critiqué, traité même de célibataire endurcis, Sadio Mané a finalement mis la corde au cou. A 31 ans, le double Ballon d’Or africain s’est marié avec la jeune Aisha Tamba, âgée de 18. Une union célébrée récemment et immortalisée par les réseaux sociaux.

Et déjà, l’attaquant d’Al Nassr met plein la vue à ses coéquipiers, son nouveau statut d’homme marié. A l’entrainement jeudi, en préparation des huitièmes de finale de la CAN 2023, l’ancien buteur de Liverpool s’est moqué de ses coéquipiers encore célibataires, laissant entendre qu’il n’a plus leur temps.

« Les célibataires là, je peux pas parler avec vous. Ils traînent à 1h du matin dans les couloirs, les mariés n’ont pas ce temps là hein ! », leur a lancé Mané en blaguant, dans une atmosphère détendue.

Sadio Mane :



"Les célibataires là, je peux pas parler avec vous. Ils traînent à 1h du matin dans les couloirs, les mariés n’ont pas ce temps là hein ! " 😂😂😂



pic.twitter.com/edbF8Zalo7 — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 🇸🇳 (@JoueursSN) January 25, 2024 - Publicité-

Qualifiés pour le second tour après un sans faute en phase de poule, Sadio Mané et le Sénégal vont affronter la Côte d’ivoire en huitième de finale, lundi prochain. Un obstacle à franchir pour les Lions de la Téranga qui rêvent de décrocher leur deuxième étoile continentale.