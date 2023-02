Vidéo: Cristiano Ronaldo marque son premier but avec Al Nassr

Muet depuis ses débuts avec Al Nassr avec deux sorties sans le moindre but marqué, Cristiano Ronaldo a enfin signé sa première réalisation avec le club saoudien lors du nul face à Al-Fateh (2-2) ce vendredi, en Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo débloque enfin son compteur-but avec Al Nassr. La superstar portugaise a signé ce vendredi sa première réalisation avec le club saoudien. Face à Al-Fateh cet après-midi, à l’occasion de la 15è journée du championnat, le joueur de 37 ans a arraché l’égalisation pour les siens qui finissent le match sur un score de 2-2. L’ancien attaquant du Real Madrid a en fait inscrit son but sur un penalty obtenu et transformé dans les dernières minutes des arrêts de jeu.

Titulaire pour cette rencontre, CR7 a livré une copie bien meilleure que celle de ses précédentes sorties. Toujours dans les bons coups malgré le niveau de la partie, le natif de Madère s’est même illustré avec un joli but en première période. Malheureusement (pour Al Nassr) refusé pour une position de hors-jeu.

Mais qu’importe, Ronaldo a marqué et permet à son équipe de prendre les rênes du championnat, à égalité de point avec Al Shabab (34). De quoi relâcher la pression sur le quintuple ballon d’or, très critiqué ces dernières semaines, même en Arabie Saoudite.

1st Al Nassr goal for Cristiano Ronaldo. Finally.pic.twitter.com/By2KekS8E1 — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) February 3, 2023

Un nouveau record

Avec ce premier but, Cristiano Ronaldo a maintenant marqué contre 170 différentes équipes au cours de sa carrière. C’est soit 125 clubs et 45 sélections. Et sur Twitter, les fans s’enflamment.

Cristiano Ronaldo a désormais marqué en…



⚽ 2002

⚽ 2003

⚽ 2004

⚽ 2005

⚽ 2006

⚽ 2007

⚽ 2008

⚽ 2009

⚽ 2010

⚽ 2011

⚽ 2012

⚽ 2013

⚽ 2014

⚽ 2015

⚽ 2016

⚽ 2017

⚽ 2018

⚽ 2019

⚽ 2020

⚽ 2021

⚽ 2022

⚽ 2023 pic.twitter.com/fFjxujMvTY — Actu Foot (@ActuFoot_) February 3, 2023

La plus belle carrière de l’histoire du football 🐐 — #Coммє∂єsMERENGUE™ (@bicho_vic) February 3, 2023

Le meilleur joueur de l’histoire y a plus de débat possible — 𝖬𝖺𝖽𝗋𝗂𝖽𝖺𝗆𝗈𝗌 🐐🇩🇪🇧🇪🇵🇹🇲🇽 (@Madridamos) February 3, 2023