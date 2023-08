Thierry Henry officialisé à la tête de l’équipe de France Espoirs

Thierry Henry a été officialisé par la Fédération française de football, ce lundi soir, pour prendre la suite de Sylvain Ripoll à la tête de l’équipe de France Espoirs. La nouvelle a été annoncée dans un communiqué (ci-dessous).

La Fédération Française de Football a le plaisir d’annoncer la nomination de Thierry Henry à la fonction de sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, pour une durée de deux ans, jusqu’en 2025. Gérald Baticle rejoindra le staff de Thierry Henry en tant qu’entraîneur adjoint. Réuni ce jour, le comité exécutif de la FFF a pris la décision de nommer Thierry Henry, au terme d’une phase d’échanges menés par un comité de sélection, et sur proposition de ce dernier. Composé de Marc Keller, responsable des sélections nationales au sein du Comex, de Hubert Fournier, directeur technique national, et de Philippe Diallo, président de la FFF, celui-ci a étudié plusieurs profils de techniciens français. La FFF tient à saluer la grande qualité professionnelle et humaine des différents candidats. Thierry Henry dirigera les Bleuets pour la prochaine campagne de qualification à l’UEFA Euro U21 2025 et pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 (25 juillet – 10 août), objectif majeur de la Fédération. Le champion du monde 1998 et d’Europe 2000 dévoilera sa première liste de joueurs le jeudi 31 août, pour les deux prochains matches de l’équipe de France Espoirs, face au Danemark, en amical (le jeudi 7 septembre à Nancy) et en Slovénie, dans le cadre des qualifications à l’Euro 2025 (le lundi 11 septembre à Koper)