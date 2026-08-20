Soudan : Yasser al-Atta reçu à Ankara sur fond de coopération militaire

Le ministre turc de la Défense, Yaşar Güler, a reçu lundi 17 août 2026 à Ankara le général soudanais Yasser al-Atta, a annoncé le ministère turc dans une publication relayée par l’agence Anadolu. Cette visite intervient alors que les relations militaires entre la Turquie et l’armée soudanaise sont scrutées en raison de l’utilisation d’armements turcs dans la guerre au Soudan.

La communication turque ne détaille ni l’ordre du jour de l’entretien ni un éventuel accord. Elle se limite à signaler la réception du responsable soudanais par le ministre de la Défense.

En mars 2025, le Washington Post avait rapporté que l’entreprise turque Baykar avait livré à l’armée soudanaise au moins 120 millions de dollars d’armes en 2024. Le journal disait s’appuyer sur un contrat, un certificat d’utilisateur final, des échanges internes et des données de suivi de vols.

Ces livraisons s’inscrivent dans un conflit déclenché en avril 2023 entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR). La guerre a attiré le soutien de plusieurs puissances étrangères et accru la place des drones dans les opérations menées par les deux camps.

Des livraisons de drones documentées en 2025

Selon l’enquête du Washington Post, le lot fourni par Baykar comprenait notamment huit drones Bayraktar TB2 et plusieurs centaines d’ogives. Le média a également fait état de la présence de personnels chargés d’un appui technique au déploiement des équipements.

L’ambassade de Turquie à Washington avait contesté l’existence d’un soutien militaire turc aux parties au conflit. Baykar, l’armée soudanaise et le gouvernement soudanais n’avaient pas répondu aux demandes de commentaire du journal.

Les informations disponibles ne permettent pas d’établir qu’un nouveau contrat a été signé lors de la visite du 17 août. Elles ne confirment pas non plus les affirmations selon lesquelles la réunion aurait porté sur la livraison de nouveaux modèles de drones.

La publication du ministère turc relayée par Anadolu ne mentionnait, au 20 août, ni montant, ni calendrier de livraison, ni engagement militaire supplémentaire à l’issue de l’entretien.