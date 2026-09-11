Afrique du Sud : six Nigérians extradés vers les États-Unis pour fraude en ligne

Les autorités sud-africaines ont engagé vendredi 11 septembre 2026 l’extradition de six ressortissants nigérians vers les États-Unis, où ils sont poursuivis dans une affaire de fraudes sentimentales en ligne et de blanchiment. Les Hawks, l’unité d’enquêtes criminelles prioritaires de la police sud-africaine, et Interpol Afrique du Sud assurent leur remise aux autorités américaines.

La police sud-africaine chiffre à plus de 100 millions de rands les pertes imputées au volet des escroqueries sentimentales. Associated Press rapporte de son côté que les six hommes sont accusés d’avoir soutiré plus de 6 millions de dollars à des femmes américaines, après avoir noué avec elles de fausses relations sur internet.

Le dossier remonte à 2021. Le ministère américain de la Justice avait alors inculpé huit ressortissants nigérians dans deux procédures fédérales pour des faits présumés de fraude électronique, de blanchiment et, pour certains, d’usurpation d’identité aggravée. Les procureurs américains présentent plusieurs des mis en cause comme des responsables de la branche du Cap du Neo Black Movement of Africa, également connu sous le nom de Black Axe. Ces accusations restent à établir devant la justice et les prévenus bénéficient de la présomption d’innocence.

Selon les actes d’accusation américains, le réseau présumé utilisait des sites de rencontres, les réseaux sociaux, des numéros de téléphonie sur internet et de multiples identités fictives pour approcher ses victimes. Les enquêteurs affirment que certaines victimes étaient ensuite convaincues d’envoyer de l’argent ou des objets de valeur en Afrique du Sud, tandis que d’autres comptes auraient servi à faire transiter des fonds issus de fraudes par courriel professionnel.

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Une extradition validée après plusieurs années de procédure

La Haute Cour du Cap-Occidental a rejeté le 7 avril 2026 le recours de six des hommes qui contestaient leur remise aux États-Unis. Dans son arrêt, la juridiction a estimé que les faits décrits par les autorités américaines pouvaient également constituer en droit sud-africain des infractions de fraude, de cybercriminalité et de blanchiment, validant ainsi l’issue de la procédure d’extradition engagée devant le tribunal du Cap.

Les arrestations avaient été menées en octobre 2021 au Cap lors d’une opération conjointe impliquant les Hawks, le FBI et le Secret Service américain. Le ministère américain de la Justice avait indiqué à l’époque que les faits reprochés s’étendaient principalement de 2011 à 2021 et associaient escroqueries sentimentales, fraudes aux avances de fonds et opérations de blanchiment.

Les six ressortissants remis vendredi doivent désormais être transférés aux États-Unis pour répondre des poursuites fédérales engagées contre eux, notamment pour complot en vue de commettre une fraude électronique et pour blanchiment d’argent.