Yémen : les Houthis atteignent Dhubab, sur le détroit de Bab el-Mandeb

Les forces houthies ont atteint vendredi 11 septembre la localité yéménite de Dhubab, directement située sur le détroit de Bab el-Mandeb, selon deux sources gouvernementales yéménites citées par Reuters. Cette avancée place le mouvement au contact immédiat de l’un des passages maritimes les plus stratégiques entre la mer Rouge et le golfe d’Aden.

Dhubab fait face à l’île de Perim, qui divise le détroit en deux chenaux de navigation. Les mêmes sources estiment que le contrôle de la localité et de l’île donnerait un avantage déterminant pour peser sur le trafic dans Bab el-Mandeb, axe reliant l’Asie à l’Europe via la mer Rouge et le canal de Suez.

La progression intervient au lendemain de la prise du port de Mokha par les Houthis et de combats autour des îles Hanish. Le président du Conseil de direction présidentiel yéménite, Rashad al-Alimi, avait averti jeudi qu’un changement du rapport de forces près de Bab el-Mandeb ne pouvait être considéré comme une affaire strictement intérieure au Yémen, en raison de ses conséquences sur la navigation et le commerce mondial.

Le poids économique de la zone s’est encore accru cette année. Selon l’Energy Information Administration américaine, environ 8,1 millions de barils par jour de brut et de produits pétroliers ont transité par Bab el-Mandeb au deuxième trimestre 2026, contre 5,6 millions au premier trimestre, alors que les flux par le détroit d’Ormuz ont fortement reculé.

Publicité

Une nouvelle pression sur la mer Rouge

Le mouvement houthi cherche depuis plusieurs semaines à élargir son contrôle de la côte occidentale du Yémen. La prise de Mokha a déplacé le front vers le sud, en direction de Dhubab et de Perim, deux positions qui commandent l’entrée méridionale de la mer Rouge.

Cette offensive ravive les inquiétudes autour d’une route maritime déjà fragilisée par les attaques menées depuis 2023 contre des navires marchands. Les détournements de bâtiments autour du cap de Bonne-Espérance ont allongé les temps de trajet et augmenté les coûts d’assurance et de transport pour une partie du commerce entre l’Asie et l’Europe.

La poussée sur Dhubab survient trois jours après une série d’attaques houthies contre quatre villes d’Arabie saoudite, qui ont fait 73 blessés selon les autorités saoudiennes. Le gouvernement yéménite reconnu internationalement accuse le mouvement de menacer directement la sécurité de Bab el-Mandeb.

Publicité

Jeudi, Rashad al-Alimi avait appelé les pays arabes et les partenaires internationaux à soutenir la défense des côtes, des ports et des eaux territoriales du Yémen. Le dirigeant yéménite a présenté la sécurisation de Bab el-Mandeb comme un enjeu directement lié à la mer Rouge, au canal de Suez et au commerce mondial.