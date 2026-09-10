Cotonou: la marine portugaise renforce les capacités opérationnelles de la Marine béninoise lors de l’escale du navire Álvares Cabral

Le navire Álvares Cabral de la Marine portugaise a effectué une escale remarquée à Cotonou du 1er au 5 septembre 2026.

Cette visite a permis de mener un exercice d’entraînement opérationnel conjoint au profit des éléments de la Marine béninoise, s’inscrivant pleinement dans le cadre du programme de Soutien à la sécurité maritime intégrée en Afrique de l’Ouest (SWAIMS), financé par l’Union européenne.

L’exercice a notamment permis d’optimiser les compétences nationales en matière de collecte, de conservation et de traitement des éléments de preuve en milieu maritime.

​Des exercices pratiques d’inspection et des perspectives de dotation en équipements

​L’entraînement a réuni des marins béninois, l’équipe d’arraisonnement de la Marine portugaise ainsi qu’un officier de la police maritime portugaise, favorisant des exercices pratiques d’inspection à bord et d’arraisonnement.

Publicité

Ces manœuvres ont facilité l’échange de compétences et le partage de meilleures pratiques pour accroître l’interopérabilité entre les deux marines.

​Cette escale s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la livraison en cours par le programme SWAIMS, qui prévoit d’octroyer deux bateaux d’intervention rapide ainsi que des kits médico-légaux à chacun des 12 États côtiers de la CEDEAO bénéficiaires.

Ces dotations visent à consolider l’intervention opérationnelle et à appuyer l’application stricte de l’État de droit en mer face à la criminalité maritime et à la pêche illégale. Durant leur séjour, le navire et ses équipements ont d’ailleurs reçu la visite de l’ambassadeur de l’Union européenne au Bénin, Stéphane Mund, et du ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, Gildas Agonkan.