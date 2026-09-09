Égypte : la Russie dévoile les S-71 aux côtés du Su-57 à El Alamein

La Russie a présenté mercredi 9 septembre à El Alamein, en Égypte , les systèmes S-71M et S-71K aux côtés du chasseur Su-57E, pour leur première exposition publique, lors d’un salon que Le Caire veut installer comme vitrine de défense pour l’ Afrique et le Moyen-Orient.

Les deux systèmes étaient exposés dans l’espace de Rosoboronexport, l’entreprise publique russe chargée des exportations d’armement. Reuters, présent sur place, rapporte que les S-71M et S-71K combinent, selon des publications spécialisées du secteur, des caractéristiques de missiles de croisière et de drones d’attaque à faible coût.

Un représentant de Rosoboronexport a indiqué à l’agence que cette présentation à El Alamein constituait la première exposition publique de ces armements, tout en affirmant qu’ils avaient déjà été employés en combat. Le responsable n’a pas détaillé les opérations concernées.

Rostec, le conglomérat public russe qui contrôle Rosoboronexport, avait annoncé avant le salon que la version d’exportation Su-57E serait présentée avec de nouveaux armements encore jamais montrés publiquement en Russie ou à l’étranger. Le groupe avait aussi annoncé des démonstrations en vol de l’appareil pendant la manifestation.

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Le Su-57E effectue à El Alamein sa première apparition dans un salon aéronautique en Afrique, selon Reuters. La version d’exportation de l’avion de combat de cinquième génération avait auparavant été présentée en Chine, en Inde et aux Émirats arabes unis.

Le salon a été inauguré mardi 8 septembre par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi à l’aéroport international d’El Alamein. La présidence égyptienne a annoncé des démonstrations aériennes de l’armée de l’air égyptienne ainsi que d’équipes venues notamment de Russie, d’Espagne, de Turquie, d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de France et d’Inde.

La Chine y présente également son chasseur J-16, quelques semaines après sa participation à des exercices militaires conjoints avec l’Égypte, selon Reuters. Des entreprises turques, émiraties et égyptiennes participent aussi à l’exposition, visitée par des délégations militaires de plusieurs pays, dont la Sierra Leone, la Tanzanie et le Koweït.

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La deuxième édition du salon international d’El Alamein se tient du 8 au 10 septembre 2026. Son organisation associe notamment le ministère égyptien de la Défense, l’armée de l’air, le ministère de l’Aviation civile, l’Agence spatiale égyptienne et EgyptAir.