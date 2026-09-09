Iran–États-Unis : 20 missiles tirés vers la Jordanie, 18 interceptés après les frappes américaines

AMMAN, 9 septembre 2026 — L’Iran a lancé dans la nuit de mardi à mercredi 20 missiles balistiques en direction de la Jordanie, dans une nouvelle phase de l’escalade militaire avec les États-Unis. Les forces armées jordaniennes ont annoncé avoir intercepté et détruit 18 projectiles, tandis que deux autres sont tombés dans des zones inhabitées, sans faire de victime.

Selon Reuters, les Gardiens de la Révolution iraniens ont présenté cette salve comme une riposte aux frappes américaines de mardi contre cinq pétroliers iraniens et ont affirmé avoir visé la base d’Al-Azraq, utilisée par les forces américaines. L’armée jordanienne, citée par l’agence officielle Petra, a confirmé que les missiles provenaient du territoire iranien sans faire état de dommages humains.

La veille, le Commandement central américain avait annoncé la destruction de cinq pétroliers iraniens dans le golfe d’Oman et près de l’île de Kharg. Washington affirme avoir ordonné aux équipages d’abandonner les navires avant les frappes, lancées après deux tentatives iraniennes de viser un bâtiment de guerre américain avec des missiles balistiques.

Les Gardiens de la Révolution ont également affirmé avoir attaqué dix navires dans la zone du détroit d’Hormuz, dont deux bâtiments américains. Ces revendications n’avaient pas été confirmées de manière indépendante dans l’immédiat. Téhéran a par ailleurs menacé de prendre pour cible des pétroliers stationnés dans des ports du Koweït et de Bahreïn.

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Cette nouvelle séquence de frappes intervient alors que les tensions autour du détroit d’Hormuz perturbent déjà le trafic maritime et les marchés de l’énergie. Le Brent s’est rapproché de 100 dollars le baril mercredi, les investisseurs redoutant de nouvelles interruptions des flux pétroliers dans la région.

Une escalade concentrée autour d’Hormuz

Le détroit d’Hormuz reste au cœur du bras de fer entre Washington et Téhéran. Ces derniers jours, les États-Unis ont intensifié leurs opérations contre les navires liés au commerce pétrolier iranien, tandis que l’Iran a multiplié les attaques ou tentatives d’attaque contre des moyens militaires américains et les menaces contre la navigation commerciale.

D’après des données de suivi maritime citées mercredi par Reuters, six navires transportant des matières premières ont franchi le détroit mardi, contre une moyenne de douze sur les dix jours précédents. Les chiffres restent provisoires, certains navires coupant ponctuellement leurs transpondeurs.

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La Jordanie dit avoir évité des pertes humaines

Le porte-parole des forces armées jordaniennes a indiqué que les systèmes de défense aérienne avaient engagé 20 missiles balistiques et en avaient neutralisé 18. Les deux autres sont tombés dans des zones éloignées des populations. Des équipes spécialisées ont été dépêchées sur les sites où des débris sont retombés.

Amman a demandé à la population de ne pas s’approcher des fragments de missiles et de s’en tenir aux communiqués officiels. L’armée jordanienne a assuré maintenir ses systèmes de surveillance, d’alerte avancée et de défense aérienne au plus haut niveau de disponibilité face à de nouvelles menaces potentielles.