BENIN WEB TV

Détroit d’Hormuz : l’Iran prévoit une nouvelle « zone restreinte » maritime

L’Iran prévoit d’annoncer dans les prochains jours une nouvelle « zone restreinte » maritime à proximité du détroit d’Hormuz, a déclaré le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Mohsen Rezaei. Cette annonce intervient après une nouvelle séquence d’affrontements entre forces américaines et iraniennes autour de l’une des principales routes énergétiques mondiales.

Léon KABORÉ
Publié le à
Sécurité
22vues
Détroit d’Hormuz : l’Iran prévoit une nouvelle « zone restreinte » maritime
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Selon Mohsen Rezaei, les navires entrant dans cette zone sans respecter les règles qui seront fixées par Téhéran pourraient être visés par des sanctions iraniennes. Les contours précis, le calendrier d’entrée en vigueur et les modalités d’application de la mesure n’ont pas encore été rendus publics.

Le détroit d’Hormuz concentre une part importante des exportations pétrolières du Golfe. Les États-Unis considèrent le passage comme une voie de navigation internationale et ont accru leur présence navale dans la région, tandis que l’Iran affirme disposer de droits de contrôle liés à sa sécurité nationale.

La tension s’est renforcée après des frappes américaines contre des pétroliers iraniens et des attaques revendiquées par l’Iran contre des navires américains. Reuters rapporte que le trafic des pétroliers dans le détroit est tombé à son plus bas niveau depuis mai, tandis que le Brent a dépassé 97 dollars le baril lundi matin.

Une pression immédiate sur les marchés pétroliers

L’annonce iranienne ajoute une nouvelle incertitude pour les armateurs, assureurs et importateurs d’énergie. Une restriction durable de la navigation dans le détroit pourrait renchérir les coûts de transport et accentuer la volatilité des prix du pétrole.

Téhéran soutient de longue date qu’il peut encadrer le passage des navires qu’il considère comme hostiles. L’agence officielle IRNA a récemment relayé la position des forces iraniennes selon laquelle les bâtiments non hostiles peuvent continuer à transiter sous réserve de coordination avec les autorités du pays.

Articles liés

Burkina Faso : 260 000 $ d’amendes générés par la vidéo verbalisation en un moisBurkina Faso : 260 000 $ d’amendes générés par la vidéo verbalisation en un moisL’armée israélienne ordonne l’évacuation d’une localité du sud du Liban avant des frappesL’armée israélienne ordonne l’évacuation d’une localité du sud du Liban avant des frappesNiger: après la mutinerie, les arrestations de militaires et de complices présumés se poursuiventNiger: après la mutinerie, les arrestations de militaires et de complices présumés se poursuiventMoyen-Orient : des médias iraniens font état d’explosions à proximité de l’île de Kharg, dans le GolfeMoyen-Orient : des médias iraniens font état d’explosions à proximité de l’île de Kharg, dans le Golfe

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV