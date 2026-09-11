Rwanda-Tanzanie : réunion militaire à Nyagatare sur la sécurité frontalière

Des commandants militaires du Rwanda et de la Tanzanie sont réunis du 9 au 11 septembre 2026 à Nyagatare, dans l’est du Rwanda, pour renforcer la sécurité le long de leur frontière commune. La rencontre associe la 5e division d’infanterie des RDF et la 202e brigade d’infanterie des TPDF.

Il s’agit de la 16e réunion dite des commandants de proximité entre les deux formations déployées de part et d’autre de la frontière. La délégation rwandaise est conduite par le général-major Ruki Karusisi, commandant de la 5e division d’infanterie, tandis que la partie tanzanienne est dirigée par le général de brigade Gabriel Elias Kwiligwa, à la tête de la 202e brigade.

Selon le ministère rwandais de la Défense, les échanges portent sur les préoccupations sécuritaires communes et sur les moyens d’améliorer la coordination transfrontalière. Les deux armées veulent notamment maintenir des canaux de communication réguliers entre les unités stationnées dans les zones frontalières.

Cette réunion prolonge un mécanisme bilatéral déjà actif. Lors de la 15e session, organisée en mars 2026 dans le district tanzanien de Karagwe, les responsables militaires avaient examiné la contrebande, le trafic de drogue, la pêche illégale dans les eaux frontalières et les franchissements clandestins. Ils avaient aussi convenu de renforcer le partage d’informations, les patrouilles coordonnées et la sensibilisation des communautés riveraines.

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Une coopération militaire de proximité

Le quotidien rwandais The New Times rapporte que Ruki Karusisi a insisté sur l’intérêt d’une communication directe entre les commandements voisins pour préserver la sécurité et la stabilité dans la zone. Gabriel Elias Kwiligwa a, de son côté, souligné la continuité des engagements pris lors des précédentes réunions.

La délégation tanzanienne a également visité l’usine de lait en poudre Inyange à Nyagatare, où les responsables locaux ont présenté les activités du site. Les travaux de la 16e réunion doivent se poursuivre jusqu’au vendredi 11 septembre 2026.