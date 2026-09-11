11-Septembre : les États-Unis commémorent les 25 ans des attentats de 2001

Les États-Unis commémorent ce vendredi 11 septembre 2026 les 25 ans des attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center, le Pentagone et le vol United 93, qui avaient fait 2 977 morts. Des cérémonies sont organisées à New York, près de Washington et à Shanksville, en Pennsylvanie.

À Ground Zero, la cérémonie du National September 11 Memorial & Museum doit débuter à 8 h 30, heure locale. Des proches des victimes liront les noms des personnes tuées, tandis que sept moments de silence marqueront notamment les impacts des avions, l’effondrement des tours, l’attaque du Pentagone et le crash du vol 93.

Le président Donald Trump doit participer à la cérémonie organisée au Pentagone, selon Associated Press, tandis que le vice-président JD Vance est attendu à New York. La Maison Blanche a proclamé le 11 septembre 2026 « Patriot Day » et demandé la mise en berne des drapeaux fédéraux en hommage aux victimes.

Le 11 septembre 2001, quatre avions de ligne avaient été détournés par des membres d’al-Qaida. Deux appareils avaient percuté les tours du World Trade Center à New York, un troisième le Pentagone en Virginie et le quatrième s’était écrasé près de Shanksville après la révolte de passagers et membres d’équipage.

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Une mémoire encore marquée par les conséquences sanitaires

Vingt-cinq ans après les attaques, le bilan humain continue de s’alourdir du fait des maladies liées à l’exposition aux poussières et substances toxiques de Ground Zero. Le FDNY rappelle que 343 de ses membres ont été tués le 11 septembre 2001 et que plus de 600 autres sont morts depuis de pathologies liées au World Trade Center.

Le 2 septembre, le service d’incendie de New York a ajouté 36 noms à son World Trade Center Memorial Wall, qui rend hommage à des membres décédés de maladies liées aux opérations de secours et de récupération menées après les attentats.

La ville de New York a également instauré cette année une journée annuelle de service et de mémoire consacrée au 11-Septembre. Le maire Zohran Mamdani a parallèlement signé un texte modernisant les politiques de continuité des services municipaux et de préparation aux situations d’urgence, vingt-cinq ans après les attaques.

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La cérémonie de Ground Zero inclut aussi la lecture des noms des victimes de l’attentat de 1993 contre le World Trade Center. Le mémorial doit rouvrir au public à 15 heures après les cérémonies officielles, tandis que le musée reste fermé au public pour la journée.