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Arabie saoudite : 73 blessés dans des attaques houthies contre quatre villes

Au moins 73 personnes ont été blessées mardi 8 septembre 2026 dans des attaques houthies contre l’Arabie saoudite, visant Abha, Khamis Mushait, Jazan et Najran, selon le bilan communiqué par la coalition dirigée par Riyad.

Christian Mbeumo
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Arabie saoudite : 73 blessés dans des attaques houthies contre quatre villes
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Les blessés comprennent des femmes et des enfants. Les frappes ont visé des infrastructures civiles et économiques, d’après les autorités saoudiennes, qui n’ont pas fait état de morts dans l’immédiat.

Le porte-parole de la coalition, Turki al-Maliki, a qualifié cette escalade de dangereuse et annoncé des mesures opérationnelles pour contrer de nouvelles attaques.

Les Houthis, qui contrôlent une grande partie du nord du Yémen, ont revendiqué les frappes. Ils les présentent comme une riposte à une attaque saoudienne présumée contre une prison dans la province yéménite d’Al-Jawf. Cette accusation n’a pas été établie de manière indépendante et Riyad n’avait pas commenté cette frappe présumée dans l’immédiat.

Cette séquence intervient alors que les affrontements entre les rebelles houthis et les forces gouvernementales se sont de nouveau intensifiés au Yémen ces derniers jours, fragilisant davantage la trêve qui avait réduit les combats directs pendant plusieurs années.

La multiplication des frappes transfrontalières accroît les risques de débordement régional autour du conflit yéménite, dans une zone stratégique pour les marchés pétroliers et les routes maritimes de la mer Rouge.

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