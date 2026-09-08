Nigeria : 7 062 opérations de sécurité en deux mois, 777 otages libérés

La sécurité au Nigeria a mobilisé 7 062 opérations en juillet et août 2026, dans un contexte marqué par la persistance des attaques et des enlèvements. Le Bureau du conseiller à la sécurité nationale (ONSA) affirme que 1 487 insurgés ont été neutralisés au cours de ces deux mois.

Le bilan présenté lundi 7 septembre à Abuja fait également état de 354 suspects arrêtés et de 777 victimes d’enlèvement secourues. Ces chiffres sont ceux des autorités fédérales et n’ont pas été vérifiés de manière indépendante dans leur totalité.

Abuja met surtout en avant une coordination accrue entre l’armée, la police, le renseignement et les autres services chargés de la sécurité intérieure. L’objectif affiché est d’améliorer le partage d’informations et la continuité des opérations dans les zones les plus exposées.

La pression reste forte dans plusieurs régions du pays. Les groupes jihadistes demeurent actifs dans le Nord-Est, tandis que les enlèvements contre rançon et le banditisme continuent d’affecter le Nord-Ouest et le Centre. Pour les populations, la portée du bilan dépendra surtout de la capacité des autorités à réduire durablement ces violences.

La sécurité régionale au cœur de la stratégie

La lutte contre les enlèvements reste un indicateur central. Un rapport récent a chiffré à plusieurs milliards de nairas les rançons versées en un an au Nigeria, illustrant le poids économique de cette criminalité et la pression exercée sur les ménages et les entreprises.

La réponse dépasse également les frontières nationales. Abuja a renforcé sa coopération avec ses voisins dans le cadre d’un front sécuritaire associant le Nigeria, le Bénin et le Niger. Le prochain test sera donc moins le nombre brut d’opérations que la baisse durable des attaques, des enlèvements et du sentiment d’insécurité dans les zones les plus touchées.