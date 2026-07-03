Nigeria-Bénin-Niger : Abuja ouvre un nouveau front contre l’avancée terroriste

Le Nigeria veut renforcer sa coopération militaire avec le Bénin et le Niger face à l’expansion des groupes terroristes dans la sous-région. L’annonce a été faite par le ministre nigérian de la Défense, le général à la retraite Christopher Musa, alors que les autorités d’Abuja s’inquiètent de la progression de combattants armés vers le nord-ouest du pays.

Selon le responsable nigérian, un nouveau secteur opérationnel est en cours de mise en place pour couvrir la zone frontalière entre le Nigeria, le Bénin et le Niger. L’objectif est de mieux contrôler cet espace stratégique, devenu une zone de passage potentielle pour des groupes armés actifs au Sahel.

Abuja redoute notamment les mouvements du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, connu sous son acronyme JNIM, affilié à Al-Qaïda. D’après Christopher Musa, ces combattants chercheraient à exploiter les frontières poreuses entre le Burkina Faso, le Bénin et le Nigeria pour étendre leurs opérations vers le territoire nigérian.

Le nouveau dispositif annoncé doit donc permettre aux forces nigérianes de disposer d’une plus grande liberté d’action dans cette zone. Aucun calendrier précis n’a encore été communiqué pour son déploiement effectif.

Une menace qui déborde les frontières

Cette initiative intervient dans un contexte sécuritaire régional tendu. Le Sahel central reste marqué par l’activité de groupes armés au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Le nord du Bénin est lui aussi exposé depuis plusieurs années à des attaques dans les zones frontalières, notamment dans les départements de l’Alibori et de l’Atacora.

Pour le Nigeria, la principale inquiétude est le risque de jonction entre les groupes djihadistes sahéliens et les foyers d’insécurité déjà présents dans le nord-ouest du pays. Cette région nigériane est confrontée à des attaques armées, à des enlèvements et à l’activité de groupes criminels et terroristes.

La frontière avec le Bénin prend dès lors une importance particulière. Elle peut devenir, selon Abuja, un couloir de transit pour des combattants venant du Burkina Faso et cherchant à pénétrer au Nigeria. C’est ce scénario que le gouvernement nigérian affirme vouloir prévenir à travers une coopération plus étroite avec Cotonou et Niamey.

Le volet le plus sensible concerne le Niger. Depuis le coup d’État de juillet 2023 à Niamey, les relations entre le Nigeria et le Niger ont connu de fortes tensions diplomatiques. Abuja, alors à la tête de la CEDEAO, avait soutenu une ligne ferme contre la junte nigérienne avant l’assouplissement progressif des sanctions régionales.

Malgré ce contexte politique, Christopher Musa assure que la coopération militaire reste possible. Selon lui, les armées des pays concernés ont réussi à maintenir des canaux opérationnels pour faire face à la menace commune.

Cette distinction entre tensions diplomatiques et coopération sécuritaire traduit une réalité régionale : la menace armée dépasse les frontières et oblige les États voisins à coordonner leurs actions, même lorsque leurs relations politiques sont fragiles.

Abuja cherche à verrouiller ses frontières

Pour le Bénin, l’annonce nigériane confirme la place stratégique du pays dans la lutte contre l’insécurité venue du Sahel. Longtemps considéré comme relativement épargné, le territoire béninois est désormais intégré aux préoccupations sécuritaires régionales. Les zones septentrionales du pays, proches du Burkina Faso, du Niger et du Nigeria, constituent un espace sensible pour les forces de défense. La coopération avec Abuja peut permettre de renforcer la surveillance des frontières, le partage de renseignements et la coordination des opérations.

Mais elle expose aussi le Bénin à une pression sécuritaire accrue. Si les groupes armés cherchent effectivement à utiliser le territoire béninois comme couloir vers le Nigeria, Cotonou devra maintenir un niveau élevé de vigilance sur ses axes frontaliers.

Le Nigeria fait face depuis plus de quinze ans à des violences jihadistes, d’abord dans le nord-est avec Boko Haram et l’État islamique en Afrique de l’Ouest, puis dans d’autres régions fragilisées par l’insécurité. La porosité des frontières reste l’un des principaux défis de l’armée nigériane. Le nouveau secteur annoncé par Christopher Musa s’inscrit dans cette logique de verrouillage. Abuja veut empêcher les groupes armés de profiter des failles territoriales entre États voisins pour se déplacer, se ravitailler ou ouvrir de nouveaux fronts.

La réussite de cette stratégie dépendra toutefois de la coordination avec le Bénin et le Niger. Sans échanges de renseignements, opérations conjointes et surveillance continue des zones frontalières, le dispositif risque de rester limité.

Une réponse régionale encore en construction

L’annonce nigériane montre que la lutte contre les groupes armés entre progressivement dans une phase plus transfrontalière. Le Nigeria, le Bénin et le Niger partagent des intérêts sécuritaires communs, malgré des contextes politiques différents.

Pour Abuja, il s’agit de prévenir l’installation durable de combattants sahéliens dans le nord-ouest du Nigeria. Pour Cotonou, l’enjeu est d’éviter que le nord du Bénin ne devienne un espace de passage ou de repli. Pour Niamey, malgré ses tensions avec plusieurs voisins, la coopération militaire reste nécessaire face à des groupes qui opèrent déjà sur plusieurs fronts.

Le dispositif annoncé n’est pas encore pleinement détaillé. Mais il marque une évolution importante : face à la menace djihadiste, le Nigeria veut désormais traiter la frontière avec le Bénin et le Niger comme un espace prioritaire de sécurité régionale.