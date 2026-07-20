Djougou: trois ghettos démantelés et 16 personnes interpellées lors d’une opération policière

​La Police républicaine poursuit sa traque contre les foyers de criminalité dans le département de la Donga.

Une opération conjointe d’envergure, menée le vendredi 17 juillet 2026, a permis d’éradiquer trois ghettos de consommation et de trafic de produits prohibés dans la commune de Djougou.

​L’intervention a été placée sous la coordination directe du Commissaire Central de Djougou. Elle a mobilisé les agents des commissariats des 1er, 2e et 3e arrondissements, appuyés sur le terrain par les éléments du Peloton de surveillance et d’intervention.

​Les descentes ciblées ont couvert trois secteurs clés identifiés pour leurs activités illicites :

​Le quartier Yalowa ;

​Le secteur du marché Atchoukouma ;

​La zone périphérique située à proximité d’une station-service dans le 2e arrondissement.

​Seize arrestations et saisies de stupéfiants

​Le bilan opérationnel fait état de l’interpellation de seize individus. Les perquisitions menées sur les différents sites ont permis aux forces de l’ordre de confisquer une quantité importante de produits illicites, notamment du chanvre indien, des substances assimilées à des produits psychotropes, des paquets de cigarettes ainsi que des boissons alcoolisées de provenance douteuse.

​L’ensemble des objets et produits saisis a été immédiatement placé sous scellés pour être transmis aux autorités judiciaires. Les seize suspects interpellés devront quant à eux répondre de leurs actes devant la justice dans le cadre des procédures légales ouvertes à leur encontre.