Des Mauritaniens soupçonnés de terrorisme au Mali libérés et rapatriés

Des dizaines de Mauritaniens arrêtés au Mali alors qu’ils rentraient de Côte d’Ivoire ont été rapatriés mercredi 12 août à Néma, dans le sud-est de la Mauritanie. Leur retour a été organisé à bord d’un vol spécial, sur instruction du président Mohamed Ould Ghazouani, après des démarches des autorités mauritaniennes.

L’avion s’est posé vers midi à l’aéroport de Néma, où les familles des passagers étaient réunies pour les accueillir. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des scènes de soulagement et d’émotion après plusieurs jours sans nouvelles de leurs proches.

Selon leurs familles, les personnes arrêtées sont principalement des commerçants mauritaniens qui regagnaient leur pays pour passer la saison des pluies auprès de leurs proches. Elles auraient été interpellées la semaine précédente sur le territoire malien, dans un contexte de soupçons liés au terrorisme.

Des accusations de violences lors de l’interpellation

L’un des rapatriés, Mohamed, âgé de 29 ans, affirme que le groupe voyageait depuis Bamako lorsqu’une crevaison a immobilisé leur car. D’après son témoignage, des militaires auraient voulu contrôler les bagages après avoir demandé au chauffeur de descendre du véhicule. Le refus de ce dernier aurait provoqué une altercation, suivie de l’arrestation des passagers.

Le jeune homme affirme que les militaires ont demandé leurs pièces d’identité et leurs téléphones, avant de leur attacher les mains et de les conduire dans un commissariat. Il accuse également certains agents d’avoir frappé le chauffeur et plusieurs passagers. Les autorités maliennes n’ont pas, selon les informations disponibles, communiqué publiquement sur les circonstances précises de ces arrestations.

Après leur libération, les Mauritaniens ont été transférés vers Néma. Mohamed a attribué leur retour à l’intervention du président Ghazouani et des autorités mauritaniennes, qu’il a remerciés pour les démarches entreprises auprès de leurs homologues maliens.

Le nombre exact de personnes rapatriées et les motifs officiellement retenus contre elles n’ont pas été précisés. Cette affaire intervient alors que les relations entre Nouakchott et Bamako restent sensibles, notamment en raison de précédents incidents impliquant des ressortissants mauritaniens et de tensions autour de la sécurité dans les zones frontalières.