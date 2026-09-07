Nigeria : Kogi interdit les arrestations nocturnes et exige le respect des procédures

Le gouverneur de l’État de Kogi, Ahmed Usman Ododo, a ordonné lundi 7 septembre 2026 aux forces de sécurité opérant dans cet État du centre du Nigeria de cesser les arrestations nocturnes. La directive impose que les interpellations soient effectuées de jour et dans le respect des procédures légales.

L’annonce a été faite à Lokoja, lors d’une rencontre avec les chefs traditionnels de premier rang. Ahmed Usman Ododo a demandé aux agents de ne plus pénétrer de nuit dans les domiciles pour procéder à des arrestations et de privilégier les convocations et interventions menées dans un cadre légal.

Le gouverneur a présenté cette mesure comme une protection de la dignité et des droits fondamentaux des habitants. Il a aussi demandé aux chefs traditionnels de signaler les agents qui ne respecteraient pas la directive, en affirmant que son administration ne tolérerait pas les abus de pouvoir.

La consigne intervient alors que le Kogi prépare aussi les prochaines échéances électorales. Devant les responsables traditionnels, Ododo a appelé à des campagnes pacifiques et centrées sur les programmes, en rejetant les violences ainsi que les discours susceptibles d’attiser les tensions religieuses ou communautaires.

L’État de Kogi reste confronté à des problèmes d’insécurité, notamment des enlèvements et des attaques attribuées à des groupes armés. Fin novembre 2025, un pasteur et onze fidèles avaient ainsi été enlevés pendant un office religieux dans la circonscription de Yagba Ouest.

La mesure annoncée lundi ne constitue pas une interdiction nationale des arrestations nocturnes : elle relève d’une directive du gouverneur aux services de sécurité opérant dans le Kogi. Son application concrète devra donc se traduire dans les pratiques des différents corps présents dans l’État.