Allemagne : 21 engins explosifs désamorcés près de lignes électriques en Saxe

Les autorités allemandes ont découvert et neutralisé 21 engins explosifs artisanaux près de lignes à haute tension en Saxe, dans l’est du pays, dans le cadre d’une enquête sur des attaques visant le réseau électrique. Neuf dispositifs supplémentaires ont été retrouvés au cours du week-end au sud du poste de Graustein, dans l’arrondissement de Görlitz.

Les engins avaient été placés à proximité d’infrastructures de transport d’électricité et auraient pu provoquer des courts-circuits ou endommager des lignes à haute tension. Tous ont été désamorcés. Aucun dommage au réseau ni blessé n’a été signalé à la suite de ces découvertes.

L’enquête est conduite par le parquet général de Dresde, l’Office de police criminelle de Saxe et la police de Görlitz. Les enquêteurs recherchent toujours un homme lié à des lettres revendiquant plusieurs actes de sabotage et chez lequel des explosifs avaient été découverts. Il était toujours en fuite lundi.

Les recherches menées depuis plusieurs jours ont progressivement élargi le périmètre autour des installations électriques de la région. Les autorités avaient déjà découvert des engins artisanaux près d’un poste électrique et examinent plusieurs attaques contre le réseau électrique dans l’est de l’Allemagne.

À ce stade, les enquêteurs n’ont pas établi publiquement de lien entre ces engins et d’autres incidents récents touchant des infrastructures allemandes. Le mobile précis et les éventuelles motivations politiques du suspect recherché n’ont pas non plus été rendus publics.

La multiplication des découvertes porte désormais à 21 le nombre de dispositifs neutralisés dans ce dossier. Les investigations se poursuivent pour déterminer qui les a fabriqués, comment ils ont été répartis autour des lignes électriques et si d’autres engins restent à localiser.