Mozambique : un mort et au moins 11 enlevés dans une attaque au Niassa

Une attaque armée dans la province du Niassa, dans le nord du Mozambique, a fait un mort et entraîné l’enlèvement d’au moins 11 personnes dans le district de Marrupa. Les assaillants ont visé jeudi 3 septembre la zone de Marangira, où un camp de chasse, des habitations et plusieurs infrastructures publiques ont été incendiés. Environ 2 700 habitants ont quitté leurs foyers.

Une femme a été tuée et un membre des forces de défense et de sécurité a été blessé. Le camp exploité par Mozambique Wild Adventures a été incendié, tandis que des véhicules ont été emportés. Un centre de santé et un poste de police ont également été attaqués.

Le nombre exact de personnes enlevées reste incertain. Les autorités provinciales mozambicaines ont fait état d’au moins 11 otages, parmi lesquels des enfants. De son côté, le ministère sud-africain des Affaires étrangères a indiqué qu’un Sud-Africain de 30 ans figurait parmi les personnes capturées avec un groupe estimé à 15 à 20 travailleurs mozambicains.

Cinq ressortissants sud-africains travaillaient dans la réserve au moment de l’attaque. Quatre ont pu être localisés, tandis que Pretoria poursuit ses démarches avec les autorités mozambicaines pour obtenir des informations vérifiées sur le cinquième, présenté comme mécanicien. Trois citoyens américains présents dans la zone ont par ailleurs été évacués.

L’attaque est attribuée à des combattants liés à l’insurrection jihadiste dans le nord du Mozambique, qui sévit depuis plusieurs années. Le secrétaire d’État de la province, Silva Livone, a déclaré que les assaillants venaient de la province voisine de Cabo Delgado et cherchaient notamment à renforcer leurs capacités logistiques. Aucun groupe n’avait publiquement revendiqué l’opération au moment de la rédaction.

La progression de groupes armés vers le Niassa constitue une préoccupation croissante pour les autorités et les acteurs du tourisme de chasse de la région. Les États-Unis déconseillent depuis août les déplacements dans la Réserve spéciale du Niassa en raison du risque terroriste, rappelant que des lodges haut de gamme ont déjà été ciblés et que des otages ont été capturés dans cette zone.