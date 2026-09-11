Soudan : l’ONU prolonge d’un mois l’embargo sur les armes au Darfour

Le Conseil de sécurité de l’ONU a prolongé vendredi 11 septembre, à New York, pour un mois le régime de sanctions visant le Darfour, dans l’ouest du Soudan . Adoptée à l’unanimité, la décision maintient jusqu’au 9 octobre l’embargo sur les armes, ainsi que les gels d’avoirs et interdictions de voyage liés à ce dispositif.

Cette prorogation de courte durée évite l’expiration des mesures qui arrivaient à échéance le 12 septembre. Elle ne modifie pas leur portée géographique : l’embargo reste limité au Darfour, alors que les États-Unis poussaient depuis plusieurs semaines pour l’étendre à l’ensemble du territoire soudanais.

Washington défendait un élargissement du dispositif face à la poursuite de la guerre entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR), ainsi qu’aux flux d’armes qui continuent d’alimenter les combats. La Russie a toutefois rejeté toute extension nationale de l’embargo, tandis que la Chine a également exprimé des réserves sur un durcissement susceptible, selon elle, d’aggraver la situation humanitaire.

Le pouvoir soudanais s’est lui aussi opposé à un embargo national. Le chef de l’armée, Abdel Fattah al-Burhan, avait déclaré jeudi que le projet américain ne passerait pas au Conseil de sécurité « dans sa forme américaine ». Khartoum soutient qu’une extension à tout le pays porterait atteinte à son droit à la légitime défense.

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Un compromis d’un mois après des négociations difficiles

Selon Security Council Report, les États-Unis avaient mis en circulation un premier projet le 13 août avant plusieurs révisions et deux séries de négociations. Le texte envisagé allait au-delà du Darfour et devait également préciser que les drones, leurs composants à double usage et certaines technologies associées entraient dans le champ de l’embargo.

Les discussions ont opposé les membres favorables à un durcissement aux délégations souhaitant conserver le régime actuel. Outre la Russie et la Chine, la République démocratique du Congo, le Liberia, la Somalie et le Pakistan avaient exprimé des réserves sur l’extension géographique proposée. Faute de consensus, les membres ont finalement retenu une prorogation technique d’un mois afin de poursuivre les négociations.

Un régime de sanctions centré sur le Darfour depuis 2005

Le régime de sanctions sur le Soudan découle notamment de la résolution 1591 adoptée en 2005, au plus fort du conflit au Darfour. Il prévoit un embargo sur les armes dans cette région, ainsi que des sanctions ciblées contre des personnes désignées. La résolution 2791, adoptée en septembre 2025, avait reconduit les mesures jusqu’au 12 septembre 2026.

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La guerre actuelle, déclenchée en avril 2023 entre les forces armées soudanaises et les FSR, a déplacé environ 13 millions de personnes. Le Programme alimentaire mondial a parallèlement réduit le nombre de bénéficiaires de son aide, de cinq millions à environ 3,5 millions, en raison de contraintes de financement, alors que plusieurs zones du pays restent confrontées à une insécurité alimentaire aiguë.