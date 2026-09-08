Soudan : le Quintette attendu à Khartoum pour trois jours de consultations

Le Quintette sur le Soudan doit ouvrir ce mardi 8 septembre à Khartoum une mission de bons offices de trois jours pour mener des consultations politiques directes avec des acteurs soudanais, alors que les médiateurs cherchent à relancer une voie civile vers la fin de la guerre.

La mission, prévue jusqu’au 10 septembre, réunit l’Union africaine, l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), la Ligue arabe, l’Union européenne et l’Organisation des Nations unies. Ses représentants doivent recueillir les évaluations des parties soudanaises sur la situation et confronter ces analyses au travail déjà mené par le groupe.

Le Quintette dit vouloir favoriser un processus politique inclusif conduisant à un gouvernement civil démocratique. Il travaille en parallèle avec le « Quad » formé par les États-Unis, l’Arabie saoudite, l’Égypte et les Émirats arabes unis afin de coordonner les initiatives diplomatiques autour du conflit.

Le déplacement intervient alors que l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Soudan, Pekka Haavisto, se trouve déjà à Khartoum. Il doit rejoindre les autres membres du Quintette le 8 septembre pour des échanges consacrés au paysage politique et aux propositions visant à faire avancer un dialogue inter-soudanais.

Un processus civil encore disputé

Un comité soudanais indépendant chargé de préparer un dialogue national a annoncé qu’il rencontrerait les émissaires internationaux pendant leur séjour. Ses responsables défendent un processus conduit par les forces civiles et politiques, sans confier la négociation politique aux deux appareils militaires en guerre.

Cette démarche s’inscrit dans une séquence déjà engagée ces dernières semaines autour des préparatifs du dialogue national. Plusieurs formations civiles ont toutefois rejeté certaines initiatives, notamment le dialogue proposé par Abdel Fattah al-Burhan, illustrant les profondes divergences sur le format d’une future transition.

La guerre opposant depuis avril 2023 l’armée soudanaise aux Forces de soutien rapide a provoqué des déplacements massifs et fragmenté durablement le pays. Un récent rapport d’enquête de l’ONU a également alerté sur l’ampleur du soutien militaire extérieur et sur l’usage croissant des drones, qui continue d’alourdir le coût humain du conflit.