Rentrée 2022-2023: ESM-BENIN forme les étudiants en « Administration Générale »

Pour compter de la rentrée académique 2022-2023, l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN) propose de nouvelles offres de formation aux étudiants. La filière ‘’Administration Générale’’ sera ouverte avec les différentes options.

Installée au Bénin depuis 15 ans, l’Ecole Supérieure de Management contribue à la formation de cadres professionnels et compétents pour diverses administrations. C’est une référence dans le secteur de l’enseignement supérieur privé au Bénin. Convaincues du professionnalisme du corps professoral, du cadre d’étude convivial, et des résultats élogieux enregistrés chaque année, les structures en charge de l’éducation ont autorisé la prestigieuse université à étendre ses offres de formations à de nouvelles filières.

Dès la rentrée 2022-2023, ESM-BENIN donne la possibilité aux jeunes bacheliers de se faire former dans la filière ‘’Administration Générale’’. Cette nouvelle filière est disponible dans toutes les options à savoir : Administration Générale et Territoriale, Administration du Travail et de la Sécurité Sociale, et Diplomatie et Relations Internationales. Avec ces différentes options, plusieurs débouchés s’offrent à l’étudiant qui finit sa formation.

En effet, sur le marché de l’emploi, les étudiants formés dans la filière ‘’Administration Générale’’ occupent les principales fonctions administratives dans les ministères et au sein des collectivités territoriales (Secrétaire général de ministères, Inspecteur/Contrôleur du travail, Préfets, Secrétaires exécutifs de mairies, etc). Ils peuvent également occuper les postes d’ambassadeurs et de consuls honoraires, et travailler dans différentes institutions et organisations.

Outre l’Administration Générale, ESM-BENIN forme à partir de la prochaine rentrée dans les filières Génie Civil, Eau et Assainissement ; Administration des Finances ; les Sciences Juridiques ; les Sciences Politiques ; et les Sciences Economiques et de Gestion.

A l’Ecole Supérieure de Management, l’étudiant peut suivre sa formation en cours du jour ou en cours du soir. Des possibilités de bourse lui sont également offertes. Grâce à la salle Multi Média équipée de plus de 100 ordinateurs, les étudiants s’initient aux logiciels nécessaires pour leur formation, (SAGE SAARI, PERFECTO, ACCES, PUBLISHER, SUBLIME TEXTE, VISUALISER STUDIO, etc). Le laboratoire de langue leur permet d’apprendre l’Anglais et le Chinois.

Par ailleurs, le partenariat avec les auto-écoles partenaires de la place facilite l’obtention du permis de conduire aux étudiants. La formation à la carte, les séminaires spécialisés avec des experts et hommes d’affaires sont entre autres des particularités qui distinguent l’Ecole Supérieure de Management de toutes les universités privées au Bénin. Les étudiants sont systématiquement mis en stage après leur formation.