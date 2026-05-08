Real Madrid : Tchouaméni s’excuse après son altercation avec Valverde

Le milieu de terrain français du Real Madrid Aurélien Tchouaméni a présenté publiquement ses excuses après une bagarre avec son coéquipier uruguayen Federico Valverde lors de l’entraînement du 6 mai 2026, incident qui a conduit à l’hospitalisation de ce dernier.

Le joueur de 26 ans s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour reconnaître sa responsabilité dans l’altercation. « Je suis désolé. Tout cela est le résultat d’une accumulation de choses qui finissent par une dispute absurde qui nuit à mon image, laissant le champ libre à ceux qui inventent, diffament et brodent autour d’un accident », a déclaré le champion du monde 2022.

L’incident s’est déroulé en deux temps selon la presse espagnole. Une première échauffourée a éclaté mercredi entre les deux joueurs, suivie d’une confrontation physique jeudi lors de l’entraînement à Valdebebas. Federico Valverde aurait refusé de serrer la main du Français et l’aurait accusé d’avoir fait fuiter dans la presse les détails de leur altercation de la veille.

L’Uruguayen n’aurait pas lâché Tchouaméni d’une semelle sur le terrain, au point de lui rentrer dedans à plusieurs reprises et de tenter de le blesser. Les esprits se sont finalement échauffés dans le vestiaire malgré les tentatives d’apaisement de certains coéquipiers. Tchouaméni aurait asséné un violent coup de poing au visage de Valverde, tombé au sol puis transporté à l’hôpital. L’international uruguayen aurait perdu connaissance et aurait dû être suturé.

Procédure disciplinaire

Le Real Madrid a publié jeudi soir un communiqué confirmant les incidents et annonçant l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de ses deux joueurs. « Le club communiquera en temps voulu les résolutions des deux dossiers, une fois les procédures internes correspondantes terminées », avait précisé le club madrilène.

Vendredi 8 mai, le club a infligé une amende de 500.000 euros à chacun des deux joueurs, clôturant ainsi la procédure disciplinaire. Selon la presse espagnole, Federico Valverde ne devrait pas être en mesure de jouer dimanche lors du Clasico contre le FC Barcelone. Les deux joueurs se sont néanmoins présentés à la Ciudad Deportiva de Valdebebas ce jeudi 8 mai.

Pour rappel, l’altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde a débuté mercredi 6 mai 2026 lors d’une première accrochade à l’entraînement, avant de dégénérer jeudi 7 mai au centre d’entraînement de Valdebebas. Selon la presse espagnole, le conflit initial de mercredi portait sur une opposition lors d’une séance d’entraînement. La situation s’est envenimée lorsque Federico Valverde a accusé le milieu français d’avoir divulgué aux médias les détails de leur première dispute. Aurélien Tchouaméni a démenti ces accusations à plusieurs reprises, affirmant qu’il n’avait aucun lien avec la presse.

Le lendemain, Valverde a refusé de serrer la main de Tchouaméni dans les vestiaires, créant une atmosphère hostile dès le début de la séance. L’Uruguayen n’aurait pas lâché son coéquipier pendant l’entraînement, lui adressant notamment une balayette volontaire. Malgré les tentatives de l’entraîneur Álvaro Arbeloa de calmer le jeu, la tension est restée palpable tout au long de la séance.

À la fin de l’entraînement, Valverde a continué à accabler verbalement Tchouaméni dans les vestiaires. Le Français, poussé à bout, aurait répondu d’un violent coup de poing. Valverde est tombé et s’est ouvert le crâne en heurtant une table ou un casier selon les versions. L’Uruguayen a été transporté à l’hôpital pour recevoir des points de suture.