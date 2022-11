Rayo-Real Madrid: une frappe de Federico Valverde a fini dans une maison (vidéo)

Lors de la défaite du Real Madrid en Liga contre le Rayo Vallecano, lundi soir (13e, journée, 3-2), Federico Valverde a décoché une lourde frappe qui a terminé sur le balcon d’une maison derrière le stade.

Un Real Madrid méconnaissable et totalement malmené, s’est incliné sur la pelouse du Rayo Vallecano (2-3) ce lundi soir, à l’occasion de la treizième journée de la Liga. Une défaite à double peine, puisque les Merengues perdent la tête du championnat espagnol et enregistrent également leur premier revers de la saison en Liga. Si au cours du match les joueurs de Carlo Ancelotti se sont montrés empruntés et très fébrile sur les duels, un homme s’est illustré et par forcément de la meilleure des manières.

Goooool en el balcón del vecinoooo pic.twitter.com/lAuyEswWO6 — carracuki (@carracuki) November 7, 2022

Connu en partie pour sa grosse qualité de frappe, Fede Valverde (24 ans) a confirmé cette disposition, sans pour autant marquer un nouveau but dont il a le secret. En reprenant le ballon en dehors de la surface après un corner, sa tentative a été manquée et le ballon a traversé la fenêtre d’un résident madrilène, au-dessus du Stade de Vallecas, dans un petit quartier de la capitale madrilène. Un moment que n’a pas manqué de célébrer le public local, alors que son équipe se dirigeait tout droit vers une victoire retentissante.

Après cette première défaite de la saison en championnat, le Real Madrid doit relever la tête jeudi prochain contre Cadiz, au Santiago Bernabeu. Un match comptant pour la quatorzième journée de Liga, la dernière avant la longue pause internationale consacrée à la Coupe du monde 2022 (20 novembre au 18 décembre). De son côté, le Rayo Vallecano tentera de confirmer ce bon résultat contre le Celta Vigo.