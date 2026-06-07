CAN U17 : le sacre sénégalais rattrapé par une nouvelle plainte présumée du Maroc

Le Maroc aurait saisi la CAF après la demi-finale de la CAN U17 perdue face au Sénégal, selon plusieurs médias sénégalais et spécialisés. La plainte viserait des incidents présumés en marge de la rencontre, tandis que deux responsables de la Fédération sénégalaise de football auraient été entendus par la commission de discipline de l’instance africaine.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) aurait déposé une plainte auprès de la Confédération africaine de football (CAF) à la suite de la demi-finale de la CAN U17 disputée le 28 mai 2026 à Rabat, selon des informations du média sénégalais Senenews relayées par plusieurs sites spécialisés. La procédure disciplinaire qui en aurait découlé aurait conduit à l’audition par visioconférence de deux dirigeants de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Yaya Baldé et Abdoulaye Sow, devant la commission de discipline de l’instance africaine. Ni la CAF ni la FRMF n’ont confirmé ces informations à la date de publication.

Selon le site Dailysports, qui reprend les mêmes éléments, les griefs formulés par la partie marocaine portent sur des « gestes provocateurs » attribués à des responsables ou joueurs sénégalais en marge de la rencontre – et non sur le résultat sportif du match lui-même. Le Sénégal avait éliminé le Maroc, pays hôte, au terme d’une séance de tirs au but (1-1 après prolongations, 8-7 aux tirs au but), après que les Marocains avaient égalisé à la 96e minute sur penalty. Le Sénégal a ensuite remporté le titre en battant la Tanzanie en finale le 3 juin.

La demi-finale avait déjà suscité une polémique au Sénégal sur les conditions d’attribution du penalty accordé au Maroc : des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient selon des observateurs sénégalais qu’un joueur marocain se trouvait dans la surface avant la frappe de la sanction réglementaire. La CAF et les arbitres n’ont pas réagi à ces discussions.

Un différend qui s’inscrit dans un conflit institutionnel plus large

Si elle est confirmée, cette nouvelle plainte constituerait le deuxième contentieux institutionnel entre les deux fédérations en moins de six mois. La FSF a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne le 25 mars 2026, après que la CAF a attribué au Maroc la victoire par forfait à l’issue de la finale de la CAN séniors du 18 janvier 2026, annulant le titre sénégalais acquis sur le terrain. Selon le communiqué officiel du TAS, la FSF demande l’annulation de cette décision et sa reconnaissance comme vainqueur de la compétition. Le TAS avait fixé au Maroc un délai de réponse au 7 mai 2026 ; aucune décision arbitrale n’a été rendue à ce stade.

Le poids de Fouzi Lekjaa, président de la FRMF et l’une des figures les plus influentes au sein de la CAF, est régulièrement cité dans les médias sénégalais comme facteur d’inquiétude quant à l’impartialité des instances africaines dans ce dossier. Ni la CAF ni la FRMF n’ont répondu à ces allégations.

La CAN U17 2026 était organisée au Maroc. Les quatre demi-finalistes – Sénégal, Maroc, Tanzanie et Égypte – ont tous obtenu leur qualification pour la Coupe du monde U17 de la FIFA 2026 en atteignant ce stade de la compétition.