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Mondial 2026: l’Espagne décroche un jackpot, l’Argentine récompensée pour sa 2è place

Sacrée face à l’Argentine (1-0) en finale de la Coupe du monde 2026, l’Espagne empochera 50 millions de dollars de la FIFA. Finaliste, l’Albiceleste repart avec 33 millions, tandis que l’Angleterre, troisième, devance la France au tableau des récompenses.

Romaric Déguénon
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Football
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Mondial 2026: l’Espagne décroche un jackpot, l’Argentine récompensée pour sa 2è place
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Le montant des primes versées par la FIFA à l’issue de la Coupe du monde 2026 est désormais connu. Sacrée au terme d’une finale serrée disputée dans le New Jersey, l’Espagne s’est imposée face à l’Argentine (1-0) pour décrocher le titre mondial. L’unique but de la rencontre a été inscrit en prolongation par l’attaquant du FC Barcelone, Ferran Torres.

Selon les informations de NDTV Sports, la Roja percevra une prime de 50 millions de dollars en tant que championne du monde. Finaliste malheureuse, l’Argentine repart avec 33 millions de dollars. Dans le match pour la troisième place, l’Angleterre a pris le meilleur sur la France au terme d’un duel spectaculaire (6-4), s’adjugeant ainsi une récompense de 29 millions de dollars. Les Bleus, quatrièmes, toucheront pour leur part 27 millions de dollars.



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