CAN féminine 2026 : le Malawi élimine l’Algérie et se qualifie pour la finale

Le Malawi s’est qualifié pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026 en battant l’Algérie (3-1), mercredi 12 août au stade olympique de Rabat. Pour leur première participation à la compétition, les Malawites ont notamment pu compter sur un doublé de Tabitha Chawinga.

Cette demi-finale constituait une première pour les deux sélections, qui n’avaient encore jamais atteint le dernier carré de la CAN féminine. L’Algérie avait réalisé sa meilleure performance lors de l’édition 2024, en atteignant les quarts de finale.

Les Algériennes ont rapidement été mises sous pression par l’attaque malawite, pourtant privées de la maîtrise du ballon. La gardienne Chloé N’Gazi est intervenue à deux reprises à la 15e minute, notamment sur une frappe puissante de Temwa Chawinga.

La situation s’est compliquée pour l’Algérie à la 21e minute. Après consultation de l’assistance vidéo à l’arbitrage, Morgane Belkhiter a été exclue pour une faute sur Tabitha Chawinga. Les Fennecs ont alors évolué en infériorité numérique pendant une grande partie de la première période.

Tabitha Chawinga fait la différence

Le Malawi a ouvert le score à la 33e minute par l’intermédiaire de Tabitha Chawinga. L’attaquante a repris le ballon d’un retourné acrobatique. Après avoir heurté la barre transversale, le ballon a rebondi devant la ligne avant d’entrer dans le but.

Les Malawites ont doublé leur avantage dans le temps additionnel de la première période. Temwa Chawinga a inscrit le deuxième but à la 45e+1 minute, plaçant son équipe dans une position favorable avant la pause.

La seconde période a débuté à dix joueuses contre dix. Le Malawi a à son tour perdu une joueuse, Rose Kadzere ayant été expulsée après un nouveau recours à la VAR pour un tacle dangereux sur Dafeur, à la 45e+8 minute.

L’Algérie a relancé le match à la 59e minute. Sur un coup franc de Marine Dafeur, Ikram Adjabi a contrôlé le ballon avant de frapper au second poteau pour réduire l’écart.

Mais Tabitha Chawinga a définitivement écarté la menace algérienne à la 76e minute. Lancée dans l’axe, elle s’est infiltrée dans la défense avant de battre Chloé N’Gazi et de signer son deuxième but de la rencontre.

Avec cette victoire, le Malawi se qualifie pour la finale de la CAN féminine dès sa première participation. L’Algérie disputera, de son côté, le match pour la troisième place samedi 15 août, face à la sélection battue dans l’autre demi-finale.